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歐盟招手設廠　一張視訊照片看懂台積電多被重視

▲▼歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東。（圖／翻攝推特／@ThierryBreton）

▲歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東，與台積電歐洲子公司總經理默塞德視訊交換意見。（圖／翻攝推特／@ThierryBreton）

文／中央社記者鍾榮峰台北30日電

歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東，今天與台積電歐洲子公司總經理默塞德視訊交換意見。對此台積電表示，這展現對歐洲地區及當地客戶的承諾，也代表台積電願意與客戶及台積電所在地的政府和監管機構建立開放溝通管道。

布勒東（Thierry Breton）今天在個人推特上公布與默塞德（Maria Marced）視訊交換意見的照片，布勒東在推特上指出，為了滿足歐洲目前和未來半導體產業的需求，歐盟會透過自身的努力或選擇夥伴合作，確保半導體供應無虞。

對此台積電今天晚間接受中央社記者電訪詢問表示，歐洲子公司總經理默塞德與歐盟執委布勒東的會議，展現台積公司對歐洲地區以及當地客戶的承諾。

台積電指出，希望盡可能全面支持客戶，這代表台積公司始終願意與客戶及台積公司所在地的政府和監管機構，建立開放的溝通管道。

布勒東個人推特也公布與美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）面對面對談後的合照。

布勒東透露，歐盟要奪回全球半導體產能的領導地位，預估到2030年全球市占率要達到20%，布勒東強調透過與跨大西洋值得信任的全球夥伴緊密連結，以強化歐盟的產業地位。

歐盟執行委員會知情人士日前指出，歐盟並打算拿出上百億歐元補貼，吸引外商設廠，包括美國晶片業龍頭英特爾（Intel）、台灣台積電和韓國三星（Samsung ）都是歐盟招商對象。

晶圓代工產能持續吃緊，第2季在電腦、網通與高效能運算需求依然熱絡，半導體業界多認為供不應求情況可能延續到明年。台積電預期未來18個月供應鏈將維持吃緊狀態，預估第2季營收將達129億美元至132億美元，將季增約1%，並續創歷史新高。

 
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