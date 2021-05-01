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科技股賣壓重　美股收黑185點、台積電ADR跌近2%

▲▼美股,道瓊。（圖／路透）

▲今天賣壓出籠，拖累美股收黑。（圖／路透）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

儘管亞馬遜（Amazon ）、蘋果（Apple），Alphabet和其他科技類股季報獲利強勁，但今天賣壓出籠，拖累美股收黑。台積電ADR跌1.98%、收116.74元。

道瓊工業指數終場下跌185.51點，或0.54%，收在33874.85點；標準普爾500指數下跌30.30點，或0.72%，收在4181.17點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌119.862點，或0.85%，收在13962.684點。

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