慧眼看天下／拜登基建大夢 肥水到底流入誰家田？



新聞節目中心／綜合報導

拜登以78歲高齡，成為美國史上就職時年紀最大的總統，滿懷壯志的他在4月29日交出的執政百日成績單，美國公民很給力，在最新公佈的皮尤研究中心（Pew Research Center）民調，拜登獲得5成9的支持度，這是遠比川普任內任何時候的民意支持度都高，但是順風順水的拜登，能毫無阻礙的帶領美國持續往「Build Back Better」（重建美好未來）的路上前進嗎？《慧眼看天下》第145集，就邀請到前立法委員雷倩以及台灣大學國企系副教授盧信昌，與主持人黃寶慧一起分析，到底拜登的基礎建設大夢能不能實現？對世界又會造成什麼樣空前絕後的影響？

拜登BBB計劃 無法讓美國變Better？

拜登這項「Build Back Better」重建美好未來計劃，雖然最後變身成為「The American Jobs Plan」美國就業計畫，但攤開這份高達2.3兆的基礎建設擘劃表，前立法委員雷倩給了一個小結論，就是離拜登心中想要的「Better」，還有一段不算小的距離，原因就出在這份計畫表裡，真正能帶領美國奔向更好的「新基建」項目，像是電動車、5G、半導體研發…其實分配到的份額並不多，大多數的金額仍舊落在整建方面，所以拜登的2.3兆基建計劃，貼切一點的形容，其實應該叫整建計畫，而且根據拜登自己的說法，未來還有更多要花錢的法案會接續在美國國會進行闖關，雖然1.9兆紓困案在一票都沒有少的狀況下，讓拜登驚險過關，但是2.3兆基建計劃能不能也在民主黨員的團結一致下，為拜登再次打樁成功？其實全球都在看。

根據海外諮詢公司的估計，1兆美元的支出就可能會需要每年增加600萬噸鋼鐵、11萬噸銅和14萬噸鋁，目前按照拜登基建計劃的分配額度來看，未來美國基建的拉動效應將是相當大，可是台灣大學國企系副教授盧信昌提醒，在美國的保護主義跟涉及營造的相關規定來看，這些關於橋梁、公路、住宅、水管…的更新上，台灣跟全世界想當然爾是拿不到什麼機會，但是在電動車、5G、綠能方面的項目，台灣應該要提前佈局，才有機會趕搭美國這一波奔向「Better」的高速成長列車一起發大財。

拜登籌錢 天涯海角都要追到富人繳稅？

川普時期因為修法的關係，使得美國500大企業中居然有多家企業是零繳稅，其中電商巨頭亞馬遜（Amazon）、星巴克（Starbucks）及石油巨頭雪佛龍（Chevron）等，都是一文稅金未繳的大企業，看在「巧婦難為無米之炊」的拜登眼中，這群有錢人怎麼可以不找來幫國家渡過難關，於是近期美國財政部在美國國內釋放的加稅風聲引起各界熱烈討論，為了替政策宣傳，不論是美國財長葉倫還是白宮國家經濟委員會主席布萊恩（Brian Deese），都抓緊演講跟上節目的機會，告訴美國公民企業稅是必要調整的項目，甚至為了不讓企業在世界各地找避稅管道，美國財長葉倫的腦筋還動到了「全球最低企業稅」上面，目前葉倫已經在歐盟G7會議上做了演講，希望能尋求共識跟支持，但是歐盟對於稅制項目其實早有一套規劃，未來「全球最低企業稅」能否上路還未置可否，但可以確認的是，拜登天涯海角都要追到富人繳稅的決心，真的是非常堅定。

不過去年美國紐約布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants）曾發表一份統計指出，在2020年1月至6月，有5,816名美國人放棄了公民身分，而這些人拋棄美國國籍的原因，有專家分析認為跟疫情和美國政情有關，如果現在美國加稅拍板定案，且拜登真的決定展開天涯海角追富人繳稅的行動時，預料屆時又會有一批放棄美國國籍公民潮的事情發生。但是不論拜登籌錢的管道要從哪裡下手，盧信昌認為美國根本的問題是在「離貧窮太遠」這件事上，如果美國公民仍舊習慣在都市上班，放假到郊區消費，長久處在與貧窮過度脫節的氛圍裡，那麼想要扭轉美國整個國內的大氛圍，帶動消費刺激經濟活水，帶領美國這個超級大國奔向「Better」，可能才是拜登要處理的真正大難題。

▼完整節目內容，將會於05月01日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。



更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

台海緊張?! 專家:把中國大陸逼到牆角 就是攻台時?! 拜登打造"反北京朋友圈" 對中政策越來越緊 到底先掐死的是誰?

《熱門影音推薦》

俄國指控美與北約把烏克蘭變火藥桶 歐洲戰場隨時開打? 緬甸最慘"新年" 今年不潑水改潑紅漆? 女王背後的男人 英國菲利普親王逝世

全球"危險依賴"台積電晶片? 美日砸錢爭邀設廠! 拜登上台攜手葉倫印鈔票救美國 美國經濟好兩年就要還債?!

黃寶慧獨家視訊專訪《貨幣戰爭》作者宋鴻兵:2021世界經濟的機遇與挑戰?! 疫後貨幣戰爭開打?! 新興市場迎接熱錢時代!

★Today is my day★

Apple

Spotify

SoundOn

KKBOX

Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。