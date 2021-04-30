笑太嗨恐奪命！英24歲正妹笑完「瞬間倒睡」...差點溺死游泳池

▲英國24歲女子罹患猝睡症，只要一笑就可能會有致命危機。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

適當的歡笑能夠帶給人們幸福，然而對於這名年輕女子來說，竟然會促使其瞬間昏睡，嚴重時恐有奪命危機！英國一名來自伯明罕的24歲女子基爾馬汀（Bella Kilmartin）出生後被診斷出罹患「猝睡症」、「猝倒症」，會因為歡笑而立即啟動昏睡狀態，身體無法靠自我意識控制。

根據外媒《LADbible》等報導，基爾馬汀被同時診斷罹患了猝睡症（Narcolepsy）、猝倒症（Cataplexy），即便在白天也會昏昏欲睡，若出現類似症狀就會開始陷入昏沉睡眠，且只要一牽動強烈情緒反應，就可能會產生突發性的肌肉癱瘓，而通常強烈情緒反應指的是「笑」，這種症狀讓她多次受傷，甚至在游泳池都會發病昏睡，十分危險。

She almost drowned while swimming after finding something funny in the pool.https://t.co/S4NEwtIFHG — LADbible (@ladbible) April 25, 2021

基爾馬汀向媒體透露，只要聽到有人在說笑話時，病況就會更加重，肌肉會突然失去控制，呈現全身發軟與頭部下垂等狀態，儘管意識清晰，卻如同被「鬼壓床」般，身體像是被封印而無法動彈，即使打翻熱茶，卻只能任由滾燙的茶水灑在身上，留下不少傷痕。

報導指出，基爾馬汀過去曾因病發摔下樓梯，被母親及時抱住，2016年與朋友前往西班牙度假時，更因發病當場在游泳池內昏睡，幸好及時獲得朋友攙扶，才能撿回一條命。

對於自身的經歷，基爾馬汀期盼透過分享病況，除了能鼓勵病友不放棄，也能喚起社會對於罕見疾病的重視。

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