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敗家子偷戶頭積蓄「2年內花光只剩400元」　父親晚年靠救濟金活

▲凱爾偷父親的積蓄整天紙醉金迷。（圖／翻攝自凱爾臉書）

▲凱爾偷父親的積蓄整天紙醉金迷。（圖／翻攝自Kyle Kepkey臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

澳洲30歲男子凱爾（Kyle Kepkey）從2017年起就不斷盜竊父親戶頭的錢，拿去租借名車、把妹、過豪奢生活，甚至每周固定買毒，偷到父親的戶頭內僅剩20元澳幣（約新台幣433元），十分荒唐。而凱爾的父親在2019年發現後一氣之下大義滅親，把凱爾告上法院。

根據外媒報導，凱爾父親在2017年時把位於新威爾州的房子賣掉，舉家搬遷至維多利亞州租屋生活，而凱爾便在此時於父親的戶頭中發現了賣房所得的118萬澳幣（約新台幣2555萬元）存款，他竟然設法取得了父親戶頭的線上操作權，開始大花特花。

▲凱爾偷父親的積蓄整天紙醉金迷。（圖／翻攝自凱爾臉書）

▲凱爾童年時期與父親。（圖／翻攝自Kyle Kepkey臉書）

2017年起，凱爾便靠著偷父親戶頭中的錢過著揮金如土的生活，不但每天租名車代步、把妹，女友一個接著一個的換，他甚至還在高級交友網站上註冊會員，繳納高額會費，對朋友也沒在手軟，不但常常帶女友去買精品、幫女性朋友直接付清房租，更在分手時給了女友1萬澳幣（約新台幣21.6萬元）的分手費，出手超闊。

除此之外，凱爾甚至每周固定花4000澳幣（約新台幣8.6萬元）購買毒品，更在去日本玩時，一邊偷父親的錢，一邊又向父親要錢，直到2019年父親發現帳戶不對勁，所有事情才爆發。不過，等到凱爾父親發現時，戶頭內的餘額竟然只剩20元澳幣（約新台幣433元），讓他氣得大義滅親直接報警，把兒子告上法院。

▲凱爾偷父親的積蓄整天紙醉金迷。（圖／翻攝自凱爾臉書）

▲凱爾在2019年時鋃鐺入獄。（圖／翻攝自Kyle Kepkey臉書）

報導指出，2019年4月時凱爾的父親報警，但他們在維多利亞州的租屋處卻不幸在5月時碰上火災，而凱爾也在被拘留數個月後，於7月因詐欺、竊盜等多項罪名入獄，但父親的畢生積蓄和房子都沒了，只能靠政府發放的救濟金生活，十分慘淡。

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