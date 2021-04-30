潑水節350人慘被踩死！疊成「驚悚活人牆」　恐怖踩踏事件大回顧

記者張寧倢／編譯

以色列北部莫蘭山（Mount Meron）30日約有10萬人湧入參加猶太教節日「篝火節」，卻意外發生看台倒塌踩踏事件，造成至少44人死亡、逾百人受傷。對此，路透社也整理了過去30年來世界最嚴重的踩踏傷亡事件，其中死亡人數最多的是發生在1990年伊斯蘭教「宰牲節」於聖地麥加附近共計1426名朝聖者不幸喪生。

►以色列篝火節看台倒塌已44死上百傷 「人群恐怖踩踏」影片曝光

▲沙烏地阿拉伯每年湧進入百萬人至聖地麥加朝聖。（圖／翻攝自YouTube）

根據路透社報導，過去30年來最嚴重的幾起踩踏事件，大多都發生在大型宗教集會或節日中，其次多是發生在足球賽的場邊看台上，或是眾人急於逃難之際。伊斯蘭教義中，每位穆斯林一生至少必須至聖地麥加朝聖（Hajj，朝覲）一次，而這也是目前導致最多起嚴重踩踏事件的宗教活動。

據悉，朝聖活動為期1周，上百萬名穆斯林湧入麥加進行各種儀式，包含圍著立方形的建築「卡巴天房」逆時針步行7圈、對象徵魔鬼的石塊投石、以動物獻祭的「宰牲節」儀式等。然而，分別在1990年7月、1994年5月、1998年4月、2004年2月、2006年1月、2015年9月至今已發生過6次嚴重踩踏事件，大批穆斯林活生生被踩死或擠死，死亡人數最少119人，最多竟高達1426人。

另外，亞洲地區也發生許多與宗教性活動有關的踩踏事件，其中印度教各地寺廟30年來發生過4次，有265人於2005年1月死亡、2008年8月與9月分別有145人與147人慘死、2013年10月中央邦一座通往寺廟的橋樑欄杆斷裂，信徒急忙逃生，導致了115人死亡的悲劇。

▲柬埔寨金邊2010年發生踩踏事件，急於脫離的民眾堆成人牆，所有人動彈不得，等待救援中。（圖／翻攝自YouTube／Shopping uskhmer Online）

值得一提的是，柬埔寨首都金邊2010年11月潑水節進行到最後一天，也爆發了踩踏事件，急於逃出的民眾已經堆疊成「人牆」，最底下的人幾乎快喘不過氣，還有許多人熱到懇求救難者提供飲用水，影片畫面慘不忍睹，最後至少釀成350人死亡。

除了宗教活動，英國約克郡1989年4月在希爾斯堡足球場舉辦英格蘭足總盃準決賽，利物浦與諾丁漢森林2支球隊踢得火熱，場邊的觀眾看台竟發生推擠，造成96人死亡、200餘人受傷，是英國最嚴重的體育災難。非洲最大足球災難則是2001年5月迦納一場足球賽，當時有126名觀眾身亡。此外，2005年伊拉克首都巴格達，因為謠傳人群中混入什葉派的自殺炸彈客，民眾急於逃命，因此發生1005人死亡的嚴重踩踏事故。

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