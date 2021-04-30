　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

CCC創作集編輯部宣布解散！賴品妤氣罵「騙殺台漫」　文策院急說明

▲▼《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

▲《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫平台《CCC創作集》今年2月起不斷傳出將中止營運、解散消息，主管機關文策院先前在立法院表示「都是傳聞」，不過昨29日《CCC創作集》突然在臉書PO文「編輯部正式解散」，宣告破局；今（30）日立法委員賴品妤更氣到在臉書發文怒指文策院「騙殺台漫」，批評承諾一再跳票；文策院也緊急召開記者會說明，強調不會希望解散，更「不會讓它熄火」。

▲▼《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

《CCC創作集》堪稱孵育台灣漫畫家的重要刊物，後來轉為線上平台，並受到政府的補助支持；不過今年2月起頻頻傳出因文策院預算問題，該平台將遭全數裁員、收攤等消息，引發國內漫畫家議論和恐慌，也憂心作品被腰斬、無法順利繼續連載。

文策院董事長丁曉菁今年3月在立法院接受質詢時，作出澄清表示「都是誤傳」，同時說明確實由於預算到期，將來預算來源不同後，在支付和人員合作方式會有所轉換，但這都是正常的轉換，承諾文策院不但「不會中止CCC創作集平台的計畫，還會擴大規模」，將籌劃邀請台灣的漫畫家、創作者參與相關的說明會。

而長期關注動漫的立委賴品妤當時也呼籲，要求文策院能保證現有平台上的簽約作品，都能順利連載完畢，且務必和作者、編輯、相關工作人員召開說明會，未來方案、走向、規劃一律透明化，並保障相關人員工作權益，而且在引入資源同時，也務必確保現有優秀品質可以延續。文策院在當時也允諾。

不過《CCC創作集》編輯部4月29日晚間突然在臉書發文「CCC編輯部在今日正式解散。衷心祝福每位創作者與讀者們，都能隨著追逐好故事的這股熱情，航向更遠的未來。念念不忘，必有迴響，我們有緣再見。」貼文一出立刻引發議論。

賴品妤也在今日PO文飆罵「文化內容策進院騙殺台漫」，她說明，今年3月文策院傳出管理不善問題，導致有CCC創作集面臨解散的風聲四起，但那時她是相信文策院只是在行政上有疏失，趕快解決便好，不要影響CCC創作集上創作者和編輯的權益，也不要讓台灣漫畫讀者失望。而當時文策院也應允不會裁撤CCC創作集，相信文策院有心要繼續，「哪知我將真心錯付」。

她表示，文策院承諾會保障創作者和編輯的工作權益，卻「通通沒有做到」，而她也多次要求及督促文策院，盡快提出對台灣漫畫產業與CCC創作集的後續發展規劃，並要求有任何規劃期程都要向她報告，「但我卻到今天才知道CCC創作集只存在到4月」。

賴品妤氣說，「文策院這樣『詐騙』我許多次，我要求的全部跳票，那麼我最大的訴求保護台灣原創漫畫，不會讓外資介入，文策院也曾應允，現在我還能相信嗎？」

文策院急開說明記者會

文策院今（30）日中午也緊急召開說明會，丁曉菁表示，《CCC創作集》12年來成為原創漫畫、開啟在地題材的代表，「文策院絕對不會讓它熄火」，創作者部分，目前除了已經簽約的20位漫畫家會繼續創作，其他14位正在議約，昨天已經展開一對一說明，也排定下週連同20位已經簽約的漫畫家進行合約說明會，條件會優於原來的合約。

而在編輯夥伴部分，丁曉菁提到在文策院草創時期，就已經網羅兩位《CCC創作集》創始和資深的編輯同仁到文策院正職in house工作，另外此次大家關注的6位責任編輯和2位數位平台人員，他們是以「前瞻專案計畫」的定期合約方式合作；而文策院努力在合約到期前一個月（3月26日）協調出專案預算，也準備好辦公室，展開和8位夥伴進行續約行政作業、協調。

她說明，文策院一開始在松山文創園區的辦公空間不夠，同仁也分散各處，8位夥伴也一直是在外租辦公室因應，但空間的距離除了讓業務溝通比較困難，也較容易發生誤解和隔閡；而在文策院進入新址，且如果能夠順利續約，希望這些問題能解決，讓8位夥伴一起參與未來年度的討論和規劃。

不過在過程中確實有編輯提到，不要進到文策院辦公室工作；因此文策院也提出可以採取自由編輯、接案，以承攬方式與文策院和漫畫家合作的方案。

由於文策院目前在擬定新年度方案，希望擴大漫畫題材開發，因此除了外務漫畫責任編輯，現在也開缺增聘漫畫產業專業人才，她表示若原來的編輯有意願應徵也很歡迎。

丁曉菁也澄清，昨晚《CCC創作集》臉書宣布編輯部解散的消息，並非由文策院發布，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部，我們希望繼續努力，這才是最希望達成的結果」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／確診者曾去消費！桃機二航廈美食街急關閉　將進行清消
陳時中認了是「飯店群聚」　2名確診房務部主管在飯店內趴趴走
快訊／機師兒染疫！新北、桃園多校匡列　初步採檢結果出爐
SOS！近百人「19日曾到諾富特座談」 成員來自桃檢、北檢、
獨／諾富特重症隱瞞就醫　三重診所「3醫護隔離」
快訊／染疫諾富特員工足跡曝光！4／27～28曾至桃園中壢7地
諾富特飯店主管足跡曝光！上下班都搭機捷「三重站－機場旅館站」
快訊／再增3例本土！全是諾富特員工確診「餐飲部也中鏢」
LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

切斷隱形傳播鏈源頭！諾富特不給住「外籍機組員改住這2家飯店」

飯店主管3次看診未檢出　指揮中心：4醫護居家隔離、16病人自主管理

快訊／確診者疑曾去消費！桃機二航廈美食街急關閉　將進行清消

達利畫作歷時9年終來台，將展出全套經典作《神曲》

遭質疑公布確診個案　鄭文燦：防疫最不需要錯誤資訊與口水

機師委屈住「又髒又遠」檢疫所！陳時中盼體諒：那裡不是旅遊場所

陳時中認了是「飯店群聚」　2名確診房務部主管在飯店內趴趴走

機師兒染疫！新北、桃園多校匡列　254人採檢初步採檢結果出爐

CCC創作集編輯部宣布解散！賴品妤氣罵「騙殺台漫」　文策院急說明

近百人參加！桃檢與北檢、台北關「19日曾到諾富特參加座談會」

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

切斷隱形傳播鏈源頭！諾富特不給住「外籍機組員改住這2家飯店」

飯店主管3次看診未檢出　指揮中心：4醫護居家隔離、16病人自主管理

快訊／確診者疑曾去消費！桃機二航廈美食街急關閉　將進行清消

達利畫作歷時9年終來台，將展出全套經典作《神曲》

遭質疑公布確診個案　鄭文燦：防疫最不需要錯誤資訊與口水

機師委屈住「又髒又遠」檢疫所！陳時中盼體諒：那裡不是旅遊場所

陳時中認了是「飯店群聚」　2名確診房務部主管在飯店內趴趴走

機師兒染疫！新北、桃園多校匡列　254人採檢初步採檢結果出爐

CCC創作集編輯部宣布解散！賴品妤氣罵「騙殺台漫」　文策院急說明

近百人參加！桃檢與北檢、台北關「19日曾到諾富特參加座談會」

切斷隱形傳播鏈源頭！諾富特不給住「外籍機組員改住這2家飯店」

曾莞婷幫Lulu慶生「蛋糕噴煙火」超浮誇！壽星也看傻：對我太好了

疫情再慘也想婚！印度縣長怒闖婚禮「巴頭打人」　30賓客全遭拘留

想減肥讓食慾自然變低　只要換個餐具就辦到

眼鏡蛇十八尖山逛大街！　網批非法野放惹禍...內行人：無需驚慌

左耳掛1條紅色證據！　憨傻米克斯「偷吃忘記藏」網笑：耳環？

飯店主管3次看診未檢出　指揮中心：4醫護居家隔離、16病人自主管理

育嬰留職停薪津貼可按月請領　已有80萬人受惠

台南北門發生1死1重傷死亡車禍　學甲警籲注意號誌勿搶快！

快訊／確診者疑曾去消費！桃機二航廈美食街急關閉　將進行清消

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

生活熱門新聞

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

比香菜可怕100倍！光看圖網秒喊：我會吐

諾富特主管染疫　急追4種人匡列

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

快訊／再增3例本土！

12天前發病！染疫諾富特飯店房務住進加護病房

快訊／染疫諾富特員工足跡曝光！

蟑螂直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」

45級分繁星上高醫牙！網怒連署「繁星1限制」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面