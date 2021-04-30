CCC創作集編輯部宣布解散！賴品妤氣罵「騙殺台漫」　文策院急說明

▲《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫平台《CCC創作集》今年2月起不斷傳出將中止營運、解散消息，主管機關文策院先前在立法院表示「都是傳聞」，不過昨29日《CCC創作集》突然在臉書PO文「編輯部正式解散」，宣告破局；今（30）日立法委員賴品妤更氣到在臉書發文怒指文策院「騙殺台漫」，批評承諾一再跳票；文策院也緊急召開記者會說明，強調不會希望解散，更「不會讓它熄火」。

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▲《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

《CCC創作集》堪稱孵育台灣漫畫家的重要刊物，後來轉為線上平台，並受到政府的補助支持；不過今年2月起頻頻傳出因文策院預算問題，該平台將遭全數裁員、收攤等消息，引發國內漫畫家議論和恐慌，也憂心作品被腰斬、無法順利繼續連載。

文策院董事長丁曉菁今年3月在立法院接受質詢時，作出澄清表示「都是誤傳」，同時說明確實由於預算到期，將來預算來源不同後，在支付和人員合作方式會有所轉換，但這都是正常的轉換，承諾文策院不但「不會中止CCC創作集平台的計畫，還會擴大規模」，將籌劃邀請台灣的漫畫家、創作者參與相關的說明會。

而長期關注動漫的立委賴品妤當時也呼籲，要求文策院能保證現有平台上的簽約作品，都能順利連載完畢，且務必和作者、編輯、相關工作人員召開說明會，未來方案、走向、規劃一律透明化，並保障相關人員工作權益，而且在引入資源同時，也務必確保現有優秀品質可以延續。文策院在當時也允諾。

不過《CCC創作集》編輯部4月29日晚間突然在臉書發文「CCC編輯部在今日正式解散。衷心祝福每位創作者與讀者們，都能隨著追逐好故事的這股熱情，航向更遠的未來。念念不忘，必有迴響，我們有緣再見。」貼文一出立刻引發議論。

賴品妤也在今日PO文飆罵「文化內容策進院騙殺台漫」，她說明，今年3月文策院傳出管理不善問題，導致有CCC創作集面臨解散的風聲四起，但那時她是相信文策院只是在行政上有疏失，趕快解決便好，不要影響CCC創作集上創作者和編輯的權益，也不要讓台灣漫畫讀者失望。而當時文策院也應允不會裁撤CCC創作集，相信文策院有心要繼續，「哪知我將真心錯付」。

她表示，文策院承諾會保障創作者和編輯的工作權益，卻「通通沒有做到」，而她也多次要求及督促文策院，盡快提出對台灣漫畫產業與CCC創作集的後續發展規劃，並要求有任何規劃期程都要向她報告，「但我卻到今天才知道CCC創作集只存在到4月」。

賴品妤氣說，「文策院這樣『詐騙』我許多次，我要求的全部跳票，那麼我最大的訴求保護台灣原創漫畫，不會讓外資介入，文策院也曾應允，現在我還能相信嗎？」

文策院急開說明記者會

文策院今（30）日中午也緊急召開說明會，丁曉菁表示，《CCC創作集》12年來成為原創漫畫、開啟在地題材的代表，「文策院絕對不會讓它熄火」，創作者部分，目前除了已經簽約的20位漫畫家會繼續創作，其他14位正在議約，昨天已經展開一對一說明，也排定下週連同20位已經簽約的漫畫家進行合約說明會，條件會優於原來的合約。

而在編輯夥伴部分，丁曉菁提到在文策院草創時期，就已經網羅兩位《CCC創作集》創始和資深的編輯同仁到文策院正職in house工作，另外此次大家關注的6位責任編輯和2位數位平台人員，他們是以「前瞻專案計畫」的定期合約方式合作；而文策院努力在合約到期前一個月（3月26日）協調出專案預算，也準備好辦公室，展開和8位夥伴進行續約行政作業、協調。

她說明，文策院一開始在松山文創園區的辦公空間不夠，同仁也分散各處，8位夥伴也一直是在外租辦公室因應，但空間的距離除了讓業務溝通比較困難，也較容易發生誤解和隔閡；而在文策院進入新址，且如果能夠順利續約，希望這些問題能解決，讓8位夥伴一起參與未來年度的討論和規劃。

不過在過程中確實有編輯提到，不要進到文策院辦公室工作；因此文策院也提出可以採取自由編輯、接案，以承攬方式與文策院和漫畫家合作的方案。

由於文策院目前在擬定新年度方案，希望擴大漫畫題材開發，因此除了外務漫畫責任編輯，現在也開缺增聘漫畫產業專業人才，她表示若原來的編輯有意願應徵也很歡迎。

丁曉菁也澄清，昨晚《CCC創作集》臉書宣布編輯部解散的消息，並非由文策院發布，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部，我們希望繼續努力，這才是最希望達成的結果」。

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