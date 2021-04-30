泰王子遭爆「發展遲緩」慘過16歲生日！父親荒淫　他恐成阿斗國王

▲提幫功王子被認為有發展遲緩問題。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

泰國王子提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）29日歡度16歲生日，身為泰國王位唯一繼承人的他，從9歲就和生母西拉米分開，並被父親泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）送往德國；據了解，整個泰國王室的人都知道提幫功有自閉症和學習遲緩問題，就連熟知王室的記者都表示，王子的外貌和行為，確實都和實際年齡搭不上。

根據泰媒報導，提幫功王子在29日歡度16歲生日，但身為泰國王室唯一繼承人的他，卻被認為有發展遲緩的問題，讓泰國可能出現「阿斗國王」的傳言甚囂塵上。提幫功的生母是泰王第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee），結果西拉米在2014年被泰王打入冷宮，被迫削髮為尼，並禁止和當時年僅9歲的提幫功見面。

Rumours are getting stronger that there will be an announcement within a couple of days restoring royal status to King Vajiralongkorn’s divorced third wife Srirasmi. I can’t confirm for sure if the rumours are true yet. pic.twitter.com/i09wqADjqT — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 8, 2020

先前就有王室人員爆料指出，提幫功患有自閉症和學習障礙，導致泰王無法接受，所以將提幫功送往德國。長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）更在推特中指出，已經16歲的提幫功其行為和外貌，都和實際年齡不符，可能有發展遲緩的問題，也可能患有自閉症，但王室從未對外透露。

▲▼提幫功王子和蘇堤達王后共同參加活動。（圖／翻攝自Matichon Online）



事實上，提幫功先前就曾在公開場合做出脫序行為，泰國王室2020年底舉辦一場宗教典禮時，提幫功王子卻突然從後方環抱二姊希里萬納瓦瑞公主（Sirivannavari Nariratana），還把她整個「抬高高」，突如其來的動作嚇壞眾人，完全不像15歲少年該有的樣子。

據了解，泰王共有5個兒子，除了提幫功以外的4個兒子，皆為第二任妻子瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）所生，但在1996年時，泰王卻聲稱瓦媞達涉嫌貪汙、和軍人有婚外情，因此切斷了婚姻以及和4個兒子的連絡，連學費都不幫忙付。因此提幫功王子雖然是泰王的第五個兒子，卻也是目前唯一的繼承人。

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