《經濟學人》稱台灣「地表最危險」　呂秋遠駁：這9個地方更恐怖

▲《經濟學人》雜誌稱，台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

記者張寧倢／綜合報導

《經濟學人》（The Economist）雜誌30日公開本期封面，其中以台灣左有中國大陸國旗、右有美國國旗的雷達圖顯示台海周邊危機，並稱這是「地球上最危險地區」。對此，律師呂秋遠在個人臉書上發文指出，地表上還有其他9個最危險的地方，台灣只能勉強排在第10位。

呂秋遠文中提到，被國際性的週刊稱為「地表最危險的地方」，身為台灣人內心五味雜陳，但他想與《經濟學人》澄清幾點想法：

1.印度：全球疫情最為嚴峻之處，氧氣設備缺乏、疫苗不足，呼籲其他先進國家予以協助。



2.香港：國家安全法生效後，對共產黨異議人士將被處以牢刑。



3.新疆：維吾爾族人每天擔心生命安危，荷槍實彈的哨站比台灣的便利商店密度更高，還得害怕隨時被抓進集中營。



4.緬甸：軍政府催毀民主、任意傷害或關押人民，西方與東盟各國視若無睹，民眾在家也會被抓走。



5.薩爾瓦多：台灣中美洲的好朋友，每10萬人就有108.64人被謀殺，高居全球第一。



6.美國：被譽為世界第一強國，犯罪率卻也是世界第一，幾乎每分鐘都有人犯罪。



7.阿富汗：嬰兒死亡率竟高達104.25，意即10個孩子就有1個死亡，對於嬰兒來說根本是火坑。



8.南非：每年至少50萬起性侵案件，將近半數婦女一生會遭遇一次性侵害，危險已不足以形容，應稱為地獄。



9.中國：對政治不滿的人可以莫名其妙消失，律師無法保護自己，宗教要為共產黨服務，不能任意討論六四天安門事件，也不能自由使用網路，沒有言論自由，而且軍機軍艦不定時每天巡弋台灣門口，隨時想併吞台灣。



10.台灣：每天都會吃很胖，可以自由購物逛街血拼，股市到了極高點，台積電生產全世界的重要晶片，卻還有至少百分之三十的台灣人心向中國，一心想賣掉台灣，確實很危險。

呂秋遠表示，至於爆發戰爭的風險，希望大家記得入侵者是中國，為了保護親友必須打仗，「反正都是完蛋，起碼要站得像個台灣人。」最後他也呼籲，若認為台灣是全世界最危險的地方，卻對台灣被中國滅亡的風險視若無睹，不願意呼籲全世界共同協助，那其中可能有些誤會。

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