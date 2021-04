美中必有一戰？台積電成關鍵爆點　紐時：希望侵犯台灣只是虛構

▲中國現在是美國在軍事、技術和經濟領域最強勁的對手。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國《經濟學人》雜誌29日指出,台灣目前是地球上最危險的地方,海峽兩岸隨時都有可能引爆戰爭。《紐約時報》日前也刊出專文表示,中國現在是美國在軍事、技術和經濟領域最強勁的對手,若是爆發戰爭後果將不堪設想,「希望我們能確保這一切都是虛構的。」

《紐約時報》專欄作者佛里曼(Thomas Friedman)27日刊出一篇題為「中美之間必有一戰嗎?」(Is There a War Coming Between China and the U.S.?)的專文。文中提到一本由退休海軍上將與情報官員共同撰寫的小說《2034》,書中內容描述了美國與中國將在2034年爆發戰爭,並在最終演變成核戰,而中立的印度變成了領導全球的大國。

佛里曼提到,中美近來發生的爭端,再再印證了小說裡的情節.包含中國和伊朗簽訂協議、解放軍不斷派軍機騷擾台灣、中美兩邊在阿拉斯加會談不歡而散,中方甚至表示「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。

佛里曼指出,美國已經無法像二戰後一樣,成為「全球穩定」的維護者,加上世界各國對於美國的信心已經被削弱,許多人懷疑美國已經沒有精力應付另一場地緣爭端。不過,美國在傳統盟友的幫助下,仍可以用合理的代價來對付伊朗和俄羅斯,但對於日漸崛起的中國,則最好採取「知己知彼」的方式。

佛里曼表示,中國現在是美國在軍事、技術和經濟領域最強勁的對手,但其唯一的弱點就是製造先進晶片的關鍵領域仍落後,「這就是為什麼,中國雖然是出於意識型態的原因希望收復台灣,但出於戰略原因,它也希望將台積電收入中國軍事產業中。」

根據美國「國會研究處」(Congressional Research Service)數據指出,台積電是世界上僅有的三家最先進的半導體晶片製造商之一,也是目前為止最大的一家;IBM、高通(Qualcomm)等大廠都使用台積電的晶片來製造它們設計的微處理器。

儘管美國致力於維護台灣的民主,但他們出於「戰略原因」,會更加努力確保台積電不會落入中國手中,因為在一個數位化的世界中,握有最好的晶片製造商就能夠掌控很多東西。

佛里曼最後提到,在《2034》小說中,中國仍憑藉著人工智慧、衛星欺騙技術和網路匿蹤,向美國太平洋艦隊發動一場成功的突襲,「中國要做的第一件事就是佔領台灣,希望我們能確保這一切都是虛構的。」

