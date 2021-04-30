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美中必有一戰？台積電成關鍵爆點　紐時：希望侵犯台灣只是虛構

▲▼賈慶國表示，如果「台灣旅行法」通過，嚴重可能使中美斷交。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國現在是美國在軍事、技術和經濟領域最強勁的對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國《經濟學人》雜誌29日指出，台灣目前是地球上最危險的地方，海峽兩岸隨時都有可能引爆戰爭。《紐約時報》日前也刊出專文表示，中國現在是美國在軍事、技術和經濟領域最強勁的對手，若是爆發戰爭後果將不堪設想，「希望我們能確保這一切都是虛構的。」

《紐約時報》專欄作者佛里曼（Thomas Friedman）27日刊出一篇題為「中美之間必有一戰嗎？」（Is There a War Coming Between China and the U.S.?）的專文。文中提到一本由退休海軍上將與情報官員共同撰寫的小說《2034》，書中內容描述了美國與中國將在2034年爆發戰爭，並在最終演變成核戰，而中立的印度變成了領導全球的大國。

佛里曼提到，中美近來發生的爭端，再再印證了小說裡的情節．包含中國和伊朗簽訂協議、解放軍不斷派軍機騷擾台灣、中美兩邊在阿拉斯加會談不歡而散，中方甚至表示「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。

佛里曼指出，美國已經無法像二戰後一樣，成為「全球穩定」的維護者，加上世界各國對於美國的信心已經被削弱，許多人懷疑美國已經沒有精力應付另一場地緣爭端。不過，美國在傳統盟友的幫助下，仍可以用合理的代價來對付伊朗和俄羅斯，但對於日漸崛起的中國，則最好採取「知己知彼」的方式。

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電是世界上僅有的三家最先進的半導體晶片製造商之一。（圖／路透）

佛里曼表示，中國現在是美國在軍事、技術和經濟領域最強勁的對手，但其唯一的弱點就是製造先進晶片的關鍵領域仍落後，「這就是為什麼，中國雖然是出於意識型態的原因希望收復台灣，但出於戰略原因，它也希望將台積電收入中國軍事產業中。」

根據美國「國會研究處」（Congressional Research Service）數據指出，台積電是世界上僅有的三家最先進的半導體晶片製造商之一，也是目前為止最大的一家；IBM、高通（Qualcomm）等大廠都使用台積電的晶片來製造它們設計的微處理器。

儘管美國致力於維護台灣的民主，但他們出於「戰略原因」，會更加努力確保台積電不會落入中國手中，因為在一個數位化的世界中，握有最好的晶片製造商就能夠掌控很多東西。

佛里曼最後提到，在《2034》小說中，中國仍憑藉著人工智慧、衛星欺騙技術和網路匿蹤，向美國太平洋艦隊發動一場成功的突襲，「中國要做的第一件事就是佔領台灣，希望我們能確保這一切都是虛構的。」

►美情報總監：若改變戰略模糊表明介入台海　北京會破壞美國利益
►《經濟學人》：台灣是地球上最危險的地方　台海現狀正在瓦解

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