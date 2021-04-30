「台版楊冪」針灸刺破肺險沒命　診所和解條件讓她傻眼怒提告

▲「台版楊冪」因欲調理身體前往東區某中醫針灸，竟傳出醫療糾紛。（圖／翻攝自Facebook／帳號簡莉紋）

記者黃宥寧／台北報導

《大學生了沒》節目出產的校園美女簡莉紋，因擔任固定班底而進入演藝圈，長相甜美清新的她更有「台灣小楊冪」之稱。日前驚傳她為戲調理身體，前往東區某知名中醫診所針灸，不料，被爆出疑因刺破肺部導致氣胸肺塌住院，之後診所方面有意和解卻提出「賠15萬但她須幫診所拍2廣告」的離譜條件。而經查，她4月初已到派出所對診所提告傷害。

簡莉紋因節目《大學生了沒》出道，她曾接拍多部廣告一夕爆紅，更因在日本播放的美食節目，她靠著稚嫩姣好的臉蛋，以及自然不做作的主持方式，獲得好評，甚至還被大陸網友稱為台版楊冪。

日前傳出她為了調理身體，前往東區知名中醫進行針灸療程，但卻引發身體不適。而她4月初已赴敦南派出所對中醫診所提告傷害，莊清雄所長接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，簡莉紋確實有到派出所報案，此事因涉及隱私，他不便多談，但委婉稱，簡因到中醫診所進行針灸，導致她「身體不適」引發身體受傷，中間有與中醫診所談和解，但談判喬不攏才提告。警方也將會發調查通知書請診所相關人來做筆錄說明。

▼該中醫在google評論上有4.7顆星高評價，多部分網友都留下好評。（圖／黃宥寧翻攝）

雲品中醫聲明稿：

關於簡莉紋小姐主張於本診所有醫療疏失乙事，本診所特以此聲明稿說明並澄清如下：

簡小姐於109年間因於大陸工作跌倒受有肋骨第10及11肋斷裂之傷害而至本診所接受治療後，有自行住院之事實，本診所在獲知簡小姐住院後，期間在相關責任未為任何釐清之情況下，基於協助病患道義上協助之立場，依其指定醫院及醫療環境並已預先為簡小姐支付所有費用且均指派同事全力照顧，簡小姐亦深表認同及感動。



豈知，簡小姐出院後間隔月餘，竟向本診所要求不合常理之金錢補償，然本診所仍本於醫者照顧患者之精神，與簡小姐進行溝通協商，簡小姐反更一改其態度，一再強調其媒體友人甚多，企圖使本診所及醫師承受媒體及外界渲染之壓力，惟本診所仍持續透過律師提出多方方案與簡小姐委任律師友善協商，其中拍攝影片之合作僅為方案之一，且在簡小姐透過律師回絕該方案後，本診所並另提出其他協商方案，蘋果日報報導診所表示「就幫我們拍2支廣告，這樣妳有工作機會，也能曝光」、「那沒關係呀，你可以幫我們寫2篇業配文。」均明顯反於事實，並惡意抹黑，恐有構成誹謗之情事。

本診所一直秉持友善協商之態度，提出多方方案無非希冀能與簡小姐達成共識、促使本事件圓滿落幕，以避免雙方後續時間成本及司法資源之浪費。

現簡小姐拒絕與本診所協商而提出刑事告訴，本診所坦然以對並靜候司法調查之結果，本診所再予強調本於醫者照顧患者之精神不變，本事件訴諸媒體實無助醫病關係之改善，期盼回歸事件本質，避免混淆視聽而影響其他病人醫療權益。



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