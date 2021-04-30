美情報總監：若改變戰略模糊表明介入台海　北京會破壞美國利益

▲美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國國家情報總監海恩斯今天表示，若美國從戰略模糊走向戰略清晰，中國將視此為嚴重破壞穩定。她也認為發生在香港的事，讓台灣更堅定趨向獨立。

海恩斯（Avril Haines）與國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）今天出席聯邦參議院軍事委員會一場討論全球威脅的聽證會。

民主黨籍軍委會主席利德（Jack Reed）一開始就針對台灣議題向2人提問，請他們評估若美國改變對台戰略模糊政策，中國與台灣的可能反應。

海恩斯指出，若美國從戰略模糊轉為明確表態願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這是「嚴重破壞穩定」（deeply destabilizing）。而這將使中國更堅信美國決意壓制中國崛起，包括透過軍事力量，這可能會導致北京積極破壞美國在全球利益。

利德追問台灣是否會因此更趨向脫離中國時，海恩斯認為是可能的。海恩斯表示，台灣一直在關注香港發生的事，這在一定程度上讓台灣堅定邁向獨立，這是個日趨嚴峻的挑戰。

柏瑞爾則表示，統一台灣是中國國家主席習近平的目標，但不清楚他會決定何時與採取什麼方式。在過去一年裡，解放軍增加在台灣海域與空域周遭的活動。鑑於中國目前正在發生的一切，考量香港、西藏、維吾爾族議題，他認為這都是觀察中國時必須處理的關鍵核心議題。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾在軍委會聽證會提到中國可能會在未來6年攻台，利德質詢海恩斯對這個時間表的看法時，海恩斯不願公開回應，表示希望能在閉門聽證會上再做進一步說明。