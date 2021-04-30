學者：華府應檢討東亞政策「結束對台承諾」　降低美中開戰可能性

▲美軍驅逐艦馬侃號台北時間7日通過台灣海峽。（示意圖／取自U.S. 7th Fleet官方網站）

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治華盛頓大學教授葛拉瑟（Charles Glaser）表示，現今的中國威脅遠比10年前還要大，美國必須透過更具競爭力的政策來應對，重新思考對東亞的承諾，因為台灣並非美國重要利益，包括重新部署印太軍力，結束對台承諾。

葛拉瑟在美國期刊「外交事務」28日刊登的文章中提到，當全球均勢發生重大變化時，就必須考慮現階段的承諾之中，有哪些需要保留、有哪些需要刪除，因為大國崛起可能會實現以前沒辦法達到的目標，而衰落的大國可能也會發現，維持現有承諾的代價越來越高，且風險越來越大。

美中現在的關係正是如此，葛拉瑟指出，北京政府如今手中握有的軍事能力，早已遠比數十年之前還要強，削弱美國嚇阻力量，隨之而來的是，戰爭爆發可能性將上升，「美國是否應該削減對東亞的承諾，以減少與中國開戰的可能性？」儘管維持現狀也是一種選擇，一種越來越危險的選擇。

▲共機頻擾台。圖為運8反潛機。（資料照／國防部提供）

「台灣不是美國的重要利益」，葛拉瑟指出，對美國而言，最重要的利益在於美國國土安全沒有受到威脅，其次是對東亞盟友的保護，其中日本、韓國最為重要，而美方保護台灣的理由僅是意識形態及人道主義，儘管有人認為若華府終止對台承諾，可能會讓美國在該地區的信譽受損。

葛拉瑟認為，美國在日韓仍能保持信譽，「因為這些國家終將明白，相較之下，台灣對美國的重要性較低」，甚至可利用在印太地區部署更多軍隊，進一步整合與盟軍的計畫與行動，藉此加強承諾。

葛拉瑟主張，並非所有利益都是平等，其所面臨的威脅也不相同，如今更好的做法就是在印太地區實施縮減，為了避免衝突，美國可以透過終止對台承諾，減少對中國強硬政策反對，而華府就能獲得好處，也就是降低因次級或第3級利益所爆發的危機或開戰可能性。

此外，美方公開此一立場後，就能減少受到外交菁英與公眾要求介入的壓力，還可持續明確直指中國武力侵台是違反國際準則的行為，甚至能持續對台軍售，增加佔領台灣的難度。

只不過，葛拉瑟也提到，美國要做出這樣的調整有一定難度，因為這與美國作為世界強權的自我認知有所衝突，美國官員至今仍堅守舊承諾。

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