北卡州參議會「28位跨黨派議員」連署聲明：支持台灣參加WHA

▲世界衛生大會將在5月舉行。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國北卡羅來納州參議會27日發表連署聲明，表示將一同響應「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）活動，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）。據了解，這份連署聲明獲得參議院內28位跨黨派議員參與。

根據《中央社》報導，這項連署聲明由北卡羅來納州參議會代議長柏格（Phil Berger）和州參議員亞歷山大（Ted Alexander）於本月27日，也就是全球國會友台小組發動的「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）網路串連活動發起日時共同提出，立即獲得過半、28位跨黨派議員共同連署。

據了解，連署聲明表示，他們將支持台灣參與WHO等國際組織和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），同時也表態支持台灣與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）、台美國際教育合作瞭解備忘錄（MOU）等合作協議，一同進行華語文交流。

報導指出，亞歷山大在宣讀聲明前表示，台灣是獨立自主的國家，也是美國長期堅定的盟友，但長期以來受到中國威脅，軍機不斷侵犯台灣防空識別區，希望參議會能夠正視這項問題，給予台灣堅定支持；此外，他也肯定台灣的防疫，並強調國際社會不應該長期屈服於中國的壓力，而犧牲台灣在國際上的參與和貢獻。

最後，亞歷山大也呼籲議員們響應「讓台灣幫忙」，在社群媒體上表達對台灣加入WHO、WHA的支持。據悉，目前美國參眾兩院外委會、數十位兩黨議員，以及由逾200位全球政要組成的「對中政策跨國議會聯盟」紛紛從27日晚間10時起在推特、臉書等社群媒體，以主題標籤「#LetTaiwanHelp」（讓台灣幫忙）力挺台灣參與今年WHA。