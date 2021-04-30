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日本主婦8年「電費0元」激省秘訣曝光！　網卻傻眼：這種人超討厭

▲▼煮飯,做菜,料理,媽媽,母親,主婦,婦女。（圖／CFP）

▲日本一名主婦生活極致省電，已經8年沒有繳過電費。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

處於物價上漲的時代，該如何節省開銷是一大問題。日本一檔電視節目就介紹了「電費0元的節約主婦」，其中受訪的這名主婦過著「極致省電」的生活，竟然已經8年沒有繳過電費，就連煮飯都是在爐灶中燃燒炭火，但節目播出後也引發觀眾與網友的批評聲浪。

▲木炭,火焰,烤肉,燃燒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這名主婦為了省電竟然選擇用木炭煮食。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據日媒Real Live News報導，日本一檔電視節目「已經是午間了！」（ヒルナンデス！）於27日播出的片段引發爭議。一名從事織品染色創作的主婦為了節省電費，在8年半前就已經與電氣公司解約，長期過著「電費0元」的生活，她早上起床的第一件事就是用木炭生火，早餐也用炭火烤煎餅來吃，由於室內溫度升高，還能順便省下暖氣費。她說，「這樣每個月約能省下2000日圓（約新台幣520元）。」

此外，這名主婦在陽台上架設了4塊太陽能板，產生的電力就拿來供應吸塵器或洗衣機，若雨天時陽光不足，她還能透過改裝的腳踏車發電機，用人力踩踏帶動發電來克服缺電。透過這些方法，她8年來共節省了30萬日圓（約新台幣7.8萬元）。

不料，節目播出後卻引來許多投訴，「現在普遍都是集體住宅，這樣燃燒炭火太危險了」、「不怕發生火災嗎？」、「很討厭，根本就像跟一氧化碳中毒和火災為鄰」、「應該要提醒她吧」、「如果有人看了節目之後效仿卻發生意外，製作單位要如何負責？」報導指出，節目中出現了火苗飄落地板的畫面，而且未列出在室內使用木炭又缺乏通風，會導致一氧化碳中毒的說明警語，助長了人們的不信任感。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四 聲道聊時事

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