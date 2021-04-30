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東奧徵500護理師駐場支援　網批：是想殺死一線醫護？

▲▼武藤敏郎（Toshiro Muto）對外宣布需要500名護士支援奧運會。（圖／路透）

▲武藤敏郎（Toshiro Muto）對外宣布需要500名護士支援奧運會。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

東京奧運組織委員會首席執行官武藤敏郎（Toshiro Muto）近日提出，奧運會舉辦期間，在不影響地區疫情治療的情況下，需要500名護理師協助支援相關醫療服務。此舉一出，引來網路上眾多網友撻伐。

《法新社》引述武藤的說法，正在與相關的醫護組織進行協調，「我們需要找到一種共存的方法，這就是我在工作時間和輪班上保持靈活的意思」。

據《日本時報》報導，推特上已經出現「#我們不能派遣護士參加奧運會」的標籤，引起極大的討論度。有網友表示，「這不是在開玩笑，人們會因為奧運會而死」、「你是不是想殺死第一線的醫護人員？」

東京、大阪等地已進入緊急狀態，且由於全球疫情危機，公眾對於日本將在7月23日舉行東奧開幕式，反對聲浪仍然很高。根據第二版的東京奧運防疫守則，奧運會期間，選手每天都得進行檢測，而官員、教練和媒體將在抵達日本後的三天內，每天都進行檢測，奧運期間醫護人力的大量需求，恐影響原本的醫護防疫工作。

另外，若選手的檢測結果呈現陽性，將被禁止參加比賽，若不遵守防疫手冊的相關措施，可能會剝奪選手資格。2020年東京奧運將在7月23日至8月8日舉行，殘奧會將在8月24日至9月5日舉行。

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