華府白宮出現神秘「聲波攻擊」！駐外人員腦震盪　官員疑中俄所為

▲美國白宮附近出現不明聲波攻擊，疑似為中俄情報人員所為。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國駐外機構與人員遭到不知名的能量、聲波攻擊，使得外交人員出現頭痛、噁心、耳鳴、注意力不集中，甚至還發生腦震盪等生理現象，過去這類傳言甚囂塵上，然而近日卻有消息人士指出，美國華府靠近白宮的位置也遭受類似攻擊，國安恐怕出現危機，不排除為俄羅斯、中國情報人員所為，目前聯邦機構正著手調查發生在美國本土的類似2例事件的可能性。

根據美媒《CNN》報導，美國白宮靠近橢圓辦公室的地方於去年11月開始發生上述事件，造成國安委員會某官員身體出現異樣，似乎緣起於神秘的聲波能量攻擊，這些消息來自於某國防官員4月初向參眾兩院軍事委員會的報告，而從過去以來，這些攻擊已造成數十名美國駐外人員與其家屬身體莫名出現衰弱等症狀。

多名知情人士透露，儘管美國五角大廈與其他調查機構至今仍毫無知悉，但對白宮而言，這些來源不明的攻擊與情蒐單位動作慢半拍，無疑是一項不可輕易忽視的警訊。

根據《GQ》雜誌報導，某名川普時期的白宮官員於2019年在華府近郊的維吉尼亞州散步遛狗時，意外遭到類似攻擊，美國中央情報局（CIA）與國務院駐外人員曾經回報過類似攻擊案例，他們將之稱作「哈瓦那症狀」（Havana syndrome）攻擊，而這最早源自於2016年底美國駐古巴大使館開始發生無法解釋的現象，包括耳鳴、暈眩感、噁心與劇烈頭痛，且伴隨不明的刺耳定向噪音。

之後，從2016至2017年之間，美國便不斷出現這些常人無法理解的攻擊事件，共有21名外交官員與家屬證實健康因此受損，除了上述症狀以外，還會聽到神秘聲響、無法想起過去對話時的常用辭彙、永久聽力受損；不過情報與國防當局人員甚至在公開場合上對此事必口不談，一些出現症狀的官員們抱怨，中情局於事發初期並未認真看待些事情。

該名國防官員再向軍事委員會的報告中指出，俄羅斯很有可能是攻擊事件的幕後黑手，另名官員則表示中國也是嫌疑犯，不過目前尚未有足夠充分的證據來證明事發真相。