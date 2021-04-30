資優生深夜喝酒離奇失蹤！朋友酒醒後全都忘...事發6天後陳屍漢江

▲南韓22歲醫科男大生深夜在漢江公園與朋友喝酒，未料卻離奇失蹤。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓年僅22歲的醫科男大生孫正敏（손정민，音譯）於本月24日晚間11時離家，前往首爾盤浦漢江公園與朋友喝酒、跳舞，之後竟然就在公園內酒醉睡著，豈料同行的朋友酒醒後就再也沒發現他的蹤跡，他的失蹤令南韓社會陷入一陣恐慌。事發至今第6天，警方今（30）日終於在盤浦漢江公園找到他的屍體。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，首爾瑞草警察署於30日下午3時50分，在距離當初申報的失蹤地點水上計程車碼頭約20公尺處，由民間搜救隊與搜救犬在漢江上發現孫正敏的屍體，並將之打撈，確認屍體上的衣褲與當初申報的失蹤者穿著無異後，終於確認其身份。

▲失蹤男大生的父親在部落格張貼尋人啟事。（圖／翻攝自Naver Blog）

失蹤當時，孫正敏穿著白、灰、黑三色混搭的長袖襯衫，以及黑色長褲。其於24日深夜11時離家，至隔日凌晨2時前仍與男性朋友在盤浦漢江公園喝酒、跳舞，手機內也有著當時一群朋友喝酒、跳舞的影像，朋友B某清晨4時30分醒來後，便帶著手機、筆電獨自走出漢江公園，他向警方表示，已無法記得酒醒時孫正敏是否在身邊。

朋友B某離開漢江公園返家時，拿的是孫正敏的手機，警方研判，B某可能在酒醉後意識模糊不清的狀態下，才誤拿孫正敏的手機。由於只有漢江公園的地下連通走道設有監視器，公園內則沒有監視器，警方在搜救上陷入困境，即便派出直升機、無人機，拉起搜救封鎖線，連續6天依舊一無所獲。

▲孫正敏曾登上EBS教育電視台的益智節目。（圖／翻攝自韓網）

孫正敏的父親則是在Naver部落格上傳尋人啟事文章，並在住處附近發放1000張傳單，還前往漢江公園張貼橫條布幕，希望找回愛子，未料如今卻還是傳來不幸的消息。

據悉，孫正敏就讀於首爾市某私立醫科大學1年級，還曾經登上教育電視台EBS的益智節目《獎學QUIZ王中王戰》（장학퀴즈 왕중왕전），令人不勝唏噓。

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