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中國2鄰國爆「邊境砲擊」！居民抱頭逃難影片曝　至少80人傷亡

▲▼吉爾吉斯4月26日與印度進行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯26日與印度進行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

與中國西部接壤的2個鄰國吉爾吉斯與塔吉克於29日爆發邊境衝突，據外媒報導，雙方在衝突中動用了迫擊砲，還佔領了對方的邊防哨所。吉爾吉斯當局稱有45人受傷、1人死亡，而塔吉克方面則表示有3名塔吉克人死亡、31人受傷，其中包含伊斯法拉市（Isfara）市長也受了槍傷。雙方傷亡人數合計至少80人。

推特上曝光的影片顯示，數名當地居民手無寸鐵的躲在一條壕溝之中，背景不斷傳出槍聲與砲擊聲，一旁還有部分居民彎腰抱頭，壓低姿態往他處躲避。另一段影片則顯示，至少20名武裝士兵一邊大喊，一邊向前推進，槍聲則越來越猛烈，令人膽戰心驚。

根據美聯社報導，2個前蘇聯的中亞鄰國吉爾吉斯與塔吉克29日互相指責，對方在吉爾吉斯接壤地區的柯克塔什（Kök-Tash）發動「跨境砲擊」，兩國軍隊在供水設施附近交火持續一整日，超過800名村民在危險情況下緊急撤離，直到晚間雙方宣布停火，並同意撤軍。然而，根據國際文傳電訊社報導，吉爾吉斯警方發言人育蘇波瓦（Damira Yusupova）表示，30日黎明前又爆發了激烈衝突。

根據俄羅斯新聞社（RIA-Novosti）報導，吉爾吉斯邊防部隊表示，塔吉克使用迫擊砲與各類機槍在內的武器，攻擊了幾個邊境檢查哨，導致其中一個哨所起火，作為報復吉爾吉斯軍隊則佔領了塔吉克的一個哨所。根據塔斯社報導，吉爾吉斯衛生部表示，衝突中有1人死亡、45人受傷。塔吉克伊斯法拉市（Isfara）當局表示，有3名塔吉克人死亡，以及包含受槍擊的市長在內共有31人受傷。

報導稱，兩國邊界的大部分地區都沒有明確標誌，因此加劇了雙方有關水源、土地與牧場的激烈紛爭，近年來吉爾吉斯與塔吉克皆派出代表團舉行過幾次協商，卻都未能結束邊境爭議。據塔吉克國安會說法，本次是吉爾吉斯首先開火，並試圖強占塔吉克領土。吉爾吉斯當局則說，衝突是始於28日塔吉克官員試圖在水庫等供水設施附近安裝監視器，但吉爾吉斯反對此舉。據悉，兩國數十年來都聲稱對水庫周圍地區擁有主權。

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