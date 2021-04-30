以色列篝火節看台倒塌至少38死103傷　「人群恐怖踩踏」影片曝光

▲現場陷入混亂。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列北部莫蘭山（Mount Meron）30日舉辦猶太教節日「篝火節」發生看台倒塌踩踏事件，外傳死亡人數已升至38人，上百人受傷。依據舉辦單位估計，當地29日晚間約有10萬人參加這場活動。

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

綜合天空新聞、RT NEWS報導，篝火節（Lag B'Omer）是以色列解除防疫限制受的第一場合法大型宗教集會，活動包含通宵祈禱及舞蹈等，可見大批狂歡者在現場音樂伴奏下跳舞，群眾興致高昂在原地上下跳。

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

沒想到，現場接連傳出看台倒塌、踩踏事件，會場瞬間陷入混亂。依據網路流傳的畫面，當時整群人擠成一團互相推擠，每個人都想要爬過鐵皮縫隙，試圖逃離混亂現場。目擊者稱，「事情就發生在一瞬間，一堆人跌倒、相互踩踏。」

הרגעים שאחרי האסון הכבד. המשטרה פרצה את הברזל לחלץ את האנשים pic.twitter.com/7jyBTa6Mrj — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021



現階段確切死傷人數仍有待確認，但官方已透露治療傷者人數已來到103人。據悉，救援人員使用直升機來疏散傷者，軍方也出動部隊及多架飛機馳援。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這是一場重大災難。

以色列國防軍及部分媒體此前表示，踩踏事件是因看台倒塌後所引起，但以色列緊急部門事後宣稱，死傷是因現場活動過度擁擠造成。

▼以色列緊急部門事後宣稱，死傷是因現場活動過度擁擠造成。（圖／路透）