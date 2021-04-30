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南韓總統文在寅訪美會拜登時間點出爐！定在「這一天」

▲▼南韓當局安排文在寅與拜登會晤，最快可於4月底前成行。（圖／路透社／達志影像）

▲拜登將於就職第129天，與南韓總統文在寅進行首場會談。（圖／路透社／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

根據《路透社》、《韓聯社》報導，繼日本首相菅義偉於4月16日訪美會晤拜登後，美國白宮於當地時間29日、南韓青瓦台今（30）日共同發表聲明，表示南韓總統文在寅出訪美國會晤拜登的時間點出爐，將預定在5月21日，屆時將討論北韓（朝鮮）無核化、美韓經濟合作、新冠抗疫、氣候變遷等議題。另外，南韓是否參與由美國主導的QUAD，可能也將成為峰會討論焦點。

美國白宮發言人莎琪（Jennifer Psaki）表示，「拜登總統十分期盼，能於5月21日在白宮接見文總統，維繫並強化與南韓的外交同盟關係。文總統的訪美，將會突顯出美韓如鋼鐵般堅硬的同盟關係，以及突顯出兩國政府、民眾、經濟上廣泛且深厚的紐帶關係。」

南韓青瓦台國民溝通首席鄭萬昊（정만호）則表示，「即便面臨新冠疫情等困境，兩國還是儘早安排實際面對面的元首峰會，足以顯見韓美兩國同盟的重要性。兩國元首將會重申韓美同盟的堅定，擴大並發展具有互惠性的合作關係。」

《韓聯社》在報導指出，美韓兩國元首預計會針對韓半島（朝鮮半島）無核化與永久和平的合作促進方案、經濟領域合作方案、氣候變遷與新冠肺炎抗疫等議題上進行意見交換，尤其這場風會對於南韓當局格外重要，因為文在寅將這場峰會定調為重啟南北韓、美國與北韓之間對話的最後機會。

文在寅曾於27日表示，「在經過許久的深思熟慮後，現在應該是重啟對話的時間。期盼（此次峰會）能成為韓美兩國在重新檢討對北韓戰略與政策上採取緊密溝通與合作的契機。」；而拜登也曾於當地時間28日針對北韓與伊兩核武威脅議題表示，「將會與同盟國採取緊密合作，透過外交等強硬手段應對。」

此次會談的焦點，可能也包括南韓增購新冠疫苗、甚至代理生產莫德納等廠牌疫苗之議題。部份韓媒28日報導，有南韓在華府的外交消息人士透露，美國計畫讓南韓成為亞洲生產疫苗的「中心基地」，可能考慮讓莫德納在南韓設廠生產疫苗，而鬆綁美國目前控管的疫苗原料，也可能成為5月美韓元首會談的談論焦點。

另外，此次會談焦點可能還包括修復降至冰點的日韓關係、美中兩大國矛盾，以及受到外界矚目的，南韓是否將答應美國參加由美國主導的美、日、印、澳「四方安全對話」（QUAD）。對此，青瓦台高層關係人士不斷否認，「有關南韓是否參與QUAD將成為此次峰會議題討論的焦點，這種說法絕非事實。」

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