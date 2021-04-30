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AV女優約會一半慘遭口灌性侵！精神崩潰po文　網友看了超擔心

▲▼AV女優,一花琴音,寶生莉莉,宝生リリー。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

▲寶生莉莉上網po出自己遭性侵。（圖／翻攝自Facebook／pua1002，下同）

記者董美琪／綜合報導

出身於日本宮城縣的29歲AV女優一花琴音（原名：寶生莉莉，宝生リリー）曾遭受性暴力對待導致終生不孕，她日前po文表示自己遭約會對象性侵，精神崩潰，甚至不自覺出現輕生行為。

▲▼AV女優,一花琴音,寶生莉莉,宝生リリー。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

寶生莉莉29日發文「謝謝你的閱讀」，表示自己22日與人約會時，遭對方強用口對口灌酒後，硬上得逞，她因此精神崩潰，甚至無意識地開始做傷害自己的行為，生活出現障礙，自己也覺得很可怕，已考慮住院治療。

po文一出，引起網友關心留言，除了認為她勇敢給予支持外，也擔心她做出傻事。寶生莉莉29日還在Instagram限時動態貼出旅遊風景照片，表示想要出遊散心，試圖平穩情緒。

▲▼AV女優,一花琴音,寶生莉莉,宝生リリー。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

其實，寶生莉莉曾透露過去曾遭因性暴力導致終身面臨不孕，也常在感嘆自己沒有演出機會，難以維持生計。2017年甚至在Instagram直播吞藥，獲救後又表示自己罹患子宮頸癌，之後改名「一花琴音」復出。

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