《經濟學人》：台灣是地球上最危險的地方　台海現狀正在瓦解

▲英國雜誌《經濟學人》報導，台灣是地球上最危險的地方。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

「台海衝突」不僅是中國與台灣之間的紛爭，更是美國與中國角力的重要戰場。英國雜誌《經濟學人》29日刊登了一則新聞，內容提到台灣是地球上最危險的地方，這一座島嶼若發生戰爭將是一場災難，美國與中國必須加倍努力，避免這種情況發生。

報導指稱，台灣是一個擁有約2400萬人的島嶼，距離中國沿海130公里（81英里）北京政府一直以來都宣稱只有一個中國，台灣政府是叛亂政府；美國雖然同意一個中國的說法，但長期卻努力維持2個中國的存在，如今這種詭異的現狀正在瓦解。

▲一旦美國失敗，中國將瞬間成為亞洲周邊國家的主導國。（圖／路透社）

美國政府近年開始憂心，可能再也無法阻止中國武力侵台，美國印度太平洋司令部司令戴維森今年3月時也告訴國會，中國最快2027年就會侵略台灣，這場戰爭將會是一場災難，不但會導致兩個核武大國發生衝突的風險提升，世界上相當重要的晶片製造商台積電也將受到影響，一旦停產恐導致全球電子業發展停滯。

台灣是中美競爭的重點舞台，一旦中國因為任何原因發難，將是對美國軍事力量、外交和政治決心的考驗，如果美國失敗，中國將瞬間成為亞洲周邊國家的主導國，屆時許多國家（甚至是美國的盟友）恐怕會重新審視，美國究竟能不能依靠，美利堅治世（Pax Americana）將會崩潰。