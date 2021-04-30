印度7天增210萬例！活死人全躺街頭　日本東京奧運前疫情再起

▲印度新冠災情慘重，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情肆虐嚴重，醫療體系崩潰、各處火葬場超載緊急加開的情況下，WHO專家警告，實際染疫人數恐怕是官方統計的20至30倍，估計最多達到5.3億人。此前不久日本才宣布第三次「緊急事態宣言」，標誌著日本疫情再起，抗疫再次受挫。Podcast節目《宇宙人外信》本集重溫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的重要單字，包括居家隔離和隔離檢疫的不同。

▲▼大量病患增加和病故者遺體不斷堆疊，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

印度上周連續單日新增20萬例確診後，自上周末至今病例更暴增為連續單日突破30萬例，許多關於印度當地的醫療體系崩潰、大量遺體超載火葬場，以及許多令人心酸的畫面皆在推特和臉書上頻頻被轉發，足以讓各國一瞥印度當地的嚴重情況。

事實上，印度不僅屢屢傳出醫院拒收重症病患，供氧的協調系統也進入全面混亂，許多民眾無法再依賴醫院供氧，必須騎車上街搶買氧氣瓶；然而騎著車的並不都是等著帶物資回去救命的，也有人是兒子和女婿載著母親上街騎行20多公里就為了尋找火葬場，而三貼夾在中間，正是已經染疫身亡的母親。

▲日本首相菅義偉日前宣布第三次緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）

儘管疫苗已經問世一段時日，但世界距離正常仍難見盡頭，中英日韓四聲道Podcast節目《宇宙人外信》本集討論到印度供氧系統的缺乏，以及日本宣布的「緊急事態宣言」和他國的「緊急狀態」（state of emergency）有所不同；加上台灣近日華航機師接連確診引起的疑慮，正好重溫「居家隔離」、「居家檢疫」以及「自主健康管理」三者的不同。

▲美國總統拜登指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）已更新防疫指南，針對接種疫苗者放鬆防疫限制。（圖／路透）

美國總統拜登日前宣布，在美接受輝瑞（Pfizer）或嬌生疫苗接種，兩劑都已接種完成者，在遠離大量人群的前提下，能脫下口罩在戶外活動，也能和友人進行小型的聚會，但在室內仍需配戴口罩。疫苗接種完成的人，無疑在之後的各類活動上所受的限制會更寬鬆，但仍必須做好適當的防疫。

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