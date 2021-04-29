別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中　專家教你2招急搶救

▲使用手機看謎片將讓手機中毒的風險大增。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

許多人因為手機的方便性與私密度較高，而喜歡使用手機上網。據Data Reportal統計，全球16至44歲用戶在上網時，有超過50%時間都是以手機作為上網媒介的，不過外媒提醒，如果用戶經常使用手機進入色情網站或看謎片的話，那就有可能會讓手機曝露於中毒的風險之下。

▲16至44歲的用戶在上網時，有超過50%的時間都是使用手機上網。（圖／翻攝自Data Reportal網站）

色情網站一直都是駭客們用來散播惡意攻擊軟體或病毒的首選，而使用智慧型手機瀏覽色情網站，會讓用戶無法從縮網址判斷，連結是否會將你轉至正確的網站，從而讓惡意攻擊軟體有機可乘，進而導致手機中毒。

另外，在使用手機瀏覽色情網頁時，經常會自動彈出一些網頁、賺錢軟體或是鼓勵用戶安裝來路不明的遊戲、APP等等連結。這些都是很有可能為手機招來木馬程式的途徑。一旦手機木馬中毒的話，駭客就可以在後台偷偷下載惡意收費的軟體，導致用戶的電話費飆高。

▲駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

外媒也提醒，如果手機在沒有硬體損壞的情況下，出現自動開關機、當機、耗電變快的現象，那很有可能就是中毒了；而手機的文件、通訊錄、短信、相簿等功能突然無法使用，則可能是因為病毒正在竊取手機內的隱私，用戶必須趕快採取行動，以免個人資料遭洩。

那如果手機不幸中毒的話該怎麼辦呢？3C達人也為用戶們提供了解決妙招，用戶可以通過手機的防毒軟體來消滅病毒，或是選擇採取「格式化」和「恢復出廠設置」的方法，讓病毒統統消失。不過，要徹底「殺毒」並不容易，因此外媒建議，用戶在上網時不要亂點入奇怪的網站，更不要使用手機看謎片，才是上策。

Dyson無線吸塵器「特價9799元」 買一送四超划算！