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印度爆37萬確診新高！空地成火葬場　村民絕望求助巫醫「烙鐵驅魔」

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情大爆發。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合外電報導

印度新冠肺炎疫情持續爆發，根據29日最新數據統計，又新增37萬9257例確診、3645人死亡，再度創下紀錄。然而實際確診、死亡數可能更高，因為許多偏鄉地區的確診民眾，第一選擇是求助巫醫的「傳統療法」，例如在身上「烙印圖案」來「驅逐魔鬼」，最後不得已才會送到醫院治療，但通常已是重症，為時已晚。

綜合外媒報導，印度的疫情已經從城市擴散到醫療資源較貧乏的鄉村，由於醫療資源與現代醫學觀念的不足，偏鄉地區的人民染疫後並不會馬上就醫。馬哈拉施特拉邦偏遠地區的欽奇達基督教醫院（Chinchpada Christian Hospital）醫生安悉達（Ashita Singh）表示，許多送來醫院的重症病患身上都有烙印的痕跡，因為他們染疫後的第一站都是巫醫，除了服用草藥之外，還用熱鐵在身上烙印，期望能夠驅逐造成病痛的「惡魔」。

▲▼ 印度新冠疫情嚴重,火葬場。（圖／路透）

▲印度新冠疫情嚴重，連空地都成火葬場。（圖／路透）

根據報導，專家認為，印度真實的確診、死亡人數，如果再加上未就醫的數字，可能會是官方數據的5倍之多。安悉達認為，古老信仰非常依賴傳統療法，有些人擔心「魔鬼纏身」，即使染疫了也不隔離，選擇迅速逃離村莊，讓病毒持續擴散；至於服草藥、烙印的人，也常常錯過就醫的黃金時間，一直到病重才會前往醫院，但遺憾的是，醫院床位最多也只能容納80名病患。

印度疫情失控，醫療系統已幾乎崩潰，每日確診、死亡數不斷挑戰新高，火葬場處理不完的屍體，甚至直接在公園或空地焚燒處理。儘管許多城市和行政區都緊急採取新的封鎖政策，但總理莫迪（Narendra Modi）仍未正式對全國發布封城或隔離的消息。如今，印度已是全世界確診案例數飆升最快的國家之一，不僅鄰近各國都已緊急關閉邊境，美國國務院也調升對印度的旅遊警示，要求美國公民盡速離開印度。

▲▼ 印度新冠疫情嚴重，醫用氧氣等物資嚴重短缺。（圖／路透）

▲印度醫用氧氣等物資嚴重短缺。（圖／路透）

美國近期將捐助印度超過1億美元（約新台幣27.85億元）的物資與2000萬劑AZ疫苗，俄羅斯也發布聲明將提供20套製氧設備、75部人工呼吸輔助裝置，150部醫療監護儀及20萬包藥品，而台灣預計也將在周末送出150台製氧機，協助印度度過難關。

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