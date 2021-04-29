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大街飄「焚屍味」！印度每分鐘死2人...她恐懼：覺得自己離死亡很近

（圖／達志／美聯社）

▲印度疫情惡化，醫療嚴重崩潰。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度疫情持續延燒，過去24小時又增加近38萬確診、3600多人死亡，創新世界最高單日確診紀錄，成為最嚴重國家之一。醫療體系崩潰，病床一位難求，且藥物嚴重短缺，火葬場還要處理燒不完的遺體，光是走在大街上，就可以聞到焚燒屍體的味道，有如人間煉獄。

綜合外電報導，印度疫情失控，光是過去一周，每天新增的確診個案均超過30萬人，醫院客滿、氧氣供應不足，火葬場更是爆滿，只好將一些停車場、公園和空地臨時改為火化場，直接搭建木架焚燒遺體。根據29日最新統計，印度在過去24小時新增379257例確診，國內平均每分鐘死2人，更有3645人死亡，染疫人數突破1800萬例，十分可怕。

（圖／達志／美聯社）

▲民眾直接搭建木架焚燒遺體。（圖／達志／美聯社）

一名在當地做服裝生意的大陸女子表示，因為疫情嚴重，她暫時無法回國，透露走在路上聞到一股詭異味道，後來證實是焚燒屍體的味道。她形容，那是死亡的氣息，「我很想哭，喘不過氣，希望疫情快點過去，又無能為力，覺得自己離死亡很近」，更直言如果自己也被感染，可能也撐不過去了。

（圖／達志／美聯社）

▲殘破的救護車到各處收載遺體。（圖／達志／美聯社）

據了解，印度疫情惡化的程度驚人，首都新德里大約每5分鐘就有一人死亡，專家認為，未來2、3周會出現疫情高峰，屆時單日新增確診病例恐突破90萬例。

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