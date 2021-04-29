為了救祖父！他上網求氧氣　反遭認定造謠「意圖引發恐慌」恐坐牢

▲印度新冠疫情嚴重，醫用氧氣等物資嚴重短缺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度第2波疫情來勢洶洶，醫院病床、氧氣等物資嚴重短缺。北方邦26歲男子亞達夫（Shashank Yadav）為了挽救性命垂危祖父的性命，透過推特哀求氧氣，但卻被警方指控散播氧氣短缺的謠言，「意圖引發恐慌」，如今面臨可能坐牢的困境。

BBC報導，北方邦是印度疫情最為嚴重的邦之一，亞達夫為了救祖父的性命，26日在推特簡短寫出「急需氧氣瓶，越快越好，拜託了」（Need oxygen cylinder asap），同時標註寶萊塢演員蘇德（SonuSood）的名字，但並沒有提及新冠病毒，也沒有透露祖父是受哪一種疾病所苦。

▲亞達夫（Shashank Yadav）的貼文並沒有提及新冠病毒。（圖／翻攝自推特）

只不過，亞達夫的推特貼文被當地官員認定屬於「虛假消息」，意圖煽動他人反對政府、引發恐慌。就在27日晚間，當局對他提出刑事指控，如今面臨可能坐牢的困境。

現已知亞達夫祖父在26日晚間就已過世，死因為心臟病發作。官員表示，死者並沒有感染新冠肺炎，但相關細節仍有待確認。

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