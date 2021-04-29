日富豪AV嫩妻下海片遭起底！嬌嗔畫面曝...登素人榜銷量第一

▲須藤早貴過往作品遭到網友起底。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本4千人斬富豪野崎幸助2018年在家中被發現半裸暴斃，警方懷疑是遭到他當時年僅22歲的嫩妻下藥謀殺，因此時隔3年終於在28日凌晨以謀殺與非法取得藥物等罪嫌將其逮捕。然而先前就曾經傳出，與野崎幸助相差55歲的嫩妻須藤早貴婚前曾下海擔任AV女優，事件爆發後，網友更肉搜出她先前的作品。不僅如此，她的作品還因為太受歡迎，一度奪得素人榜的熱門銷量第一名。

▲▼須藤早貴的作品十分受歡迎。（圖／翻攝自推特）



須藤早貴多年前透過仲介與野崎幸助結識，兩人在2018年結婚，婚後3個月野崎就被發現半裸暴斃在自家。而她的巨乳嬌妻其實婚前就曾經下海拍攝素人AV。根據《週刊文春》報導，須藤在2017年前後曾經多次以特約身分出演AV作品。不僅如此，2016年冬季也曾經在東京的高級交際俱樂部登記資料，尋找「糖爹」。據悉，該俱樂部的會員都是企業家或是醫生等高收入人士。

野崎幸助暴斃事件曝光後，所有證據都將矛頭指向須藤早貴，而嫩妻謀殺老夫的故事也瞬間引發網友熱議。網友更是肉搜出須藤收山前的AV作品，嬌嗔畫面全部遭到起底。而留著一頭長直髮、擁有巨乳的須藤早貴更是人氣超高，一舉登上網站內的素人銷量排行第一名。

▲▼須藤早貴婚前曾下海拍攝素人AV。（圖／翻攝自推特）



野崎2018年暴斃後，警方在他的體內驗出大量的興奮劑。事實上，只要攝入0.5公克的興奮劑就會出現中毒症狀，但野崎的體內卻殘留好幾公克，且皮膚表面也找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。而警方也發現，須藤婚後曾以智慧型手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡。

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