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印度疫情崩潰工廠卻不能停工　台商曝「每天看到有人確診」

▲▼ 印度新冠災情慘重，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

▲印度新冠災情慘重，部分出現呼吸問題的染疫者躺臥等待接受氧氣治療。（圖／路透，下同）

文／中央社記者康世人新德里29日專電

印度第二波新冠肺炎持續惡化，部份在印度台灣企業的1到2成員工確診，這些企業已改採居家上班，但廠房仍按印度政府規定持續運轉，台幹每天驚險工作，心理壓力超大。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續惡化，截至今天上午9時30分的過去24小時，共新增37萬9280例，單日死亡人數3646人，再度刷新紀錄，需要治療的活躍病例也在昨天突破300萬例。

在疫情不斷惡化下，根據透露，印度首都新德里衛星城市諾伊達（Noida）一帶的台商有2成印度員工感染新冠肺炎，只好關閉辦公室，讓所有人都居家辦公；另一家台商位於疫情嚴重的古茶拉底省（Gujarat），也有約1成印度員工確診，一樣關閉辦公室。

▲▼印度,新冠肺炎,醫院。（圖／路透）

不過，印度政府擔心如果執行類似去年的嚴格全面封鎖，將會再次重創經濟，因此即使第二波疫情比去年第一波還嚴重，且醫療系統已經崩潰，但印度政府迄今仍不願意讓工廠停工。

在印度各地的台商廠房，也都遵照印度政府規定，持續維持廠房運轉，只是嚴格執行防疫規定。

據悉，富士康、緯創正在新建的廠房還在加緊趕工，和碩租用的廠房也正加速產線裝配，希望盡快增加產能，滿足蘋果公司在印度擴充iPhone產能的需求。

此外，中橡在古茶拉底省的新廠興建工程也沒有中斷，仍持續進行。

目前，在全印度只傳出1名台籍主管最近確診，但並無症狀，因此在家隔離；但印度清奈則有資訊科技製造領域的台商企業有多名中國籍幹部確診。

▲▼ 印度新冠災情慘重，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

在疫情持續惡化下，對現在仍需到工廠或工地監督的台幹來說，心理壓力很大，擔心自己一不小心也會被傳染。

一名台幹告訴中央社記者，由於自己必須每天去工廠，只好先施打疫苗，然後勤洗手且保持社交距離，確實遵守防疫規定；但因每天看著周遭的鄰居或工人確診，加上印度醫療系統崩潰，心理壓力仍然很大，只能祈禱這波疫情趕快結束。

也有台幹表示，由於去年疫情期間公司才允許從印度回台上班躲避疫情，現在印度又爆發更嚴重的疫情，但因才剛從台灣回到印度上班，實在不敢再請老闆准許回台，只能期待公司能體察印度惡劣的情況，做出保障員工生命的決定。

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