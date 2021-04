印度大壺節「2.5萬人沐浴恆河」！上街就聞焚屍味　華裔妹：好想哭

▲印度赫爾德瓦爾(Haridwar)27日舉行最後一場大壺節(Kumbh Mela)慶典,仍有2.5萬人參加。圖為14日的慶典情況。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

印度嚴峻疫情未見緩解,27日卻仍有2.5萬人參加「大壺節」(Kumbh Mela),信徒們人擠人,沒戴口罩或保持社交距離,一同沐浴恆河水中。來自中國的服裝商人君君(化名)表示,她現在走在新德里街上,都能聞到焚屍味,就像是「死亡的氣息」,實在很想哭泣。

▲印度14日舉行大壺節(Kumbh Mela)慶典,信徒人潮洶湧。(圖/路透)



25,000 turn out for last Kumbh shahi snan https://t.co/ZkI7MleXJh pic.twitter.com/wOszmvEkKO