火化前一刻復活！72歲婦「身體沒變冷」　她急call醫師發現有脈搏

▲圖為印度一處火葬場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度恰蒂斯加爾邦72歲婦女峇漪近期身體不適，在陷入昏迷的狀態下被緊急送醫，到院後因無生命跡象被宣告死亡，接著被送至火葬場。但她的身體並沒有變冷，就在火化程序開始的前幾分鐘，心疑的家屬找來醫師再做一次檢查，成功測得脈搏，並趕緊把她送醫，不過峇漪最終沒能熬過難關，在到院前斷氣。

綜合印度時報、The Times Now報導，在峇漪（Laxmi Bai）倒下之前，正因身體不舒服接受治療當中，因失去意識昏迷被送醫，到院後進行多項檢查。依據院方檢查報告，她並未確診新冠肺炎，病毒檢測結果呈現陰性，但心電圖（ECG）、其他生命跡象指數均為零，因此被醫師宣告死亡。

峇漪孫女妮狄（Nidhi）是當地新冠肺炎護理中心醫療人員，她透露，峇漪事後被送往火葬場，也因為她的身體尚未變冷，因此決定繼續等待一段時間後，再進行火化程序。

但妮狄對於祖母的死也開始心生懷疑，在峇漪被放上火化台準備開始相關程序時，她緊急找來一名醫師進行檢查，成功測得峇漪的脈搏，且血氧飽和度為85，宣布峇漪其實還活著，趕緊把她送回醫院。只不過，峇漪最終沒能熬過難關，在到院前斷氣，並在抵達Bheem Rao Ambedkar醫院後，再一次被宣告死亡。

妮狄難過表示，原本峇漪能夠獲救倖存的黃金時間，全消耗在這一切來回的過程。火葬場工作人員也指出，這還是頭一次遇上類似情況，可能是因為妮狄是醫療人員所以才會發現此一狀況，遺體火化程序並不嚴謹，且火葬場也沒有重複確認相關事宜的交叉比對機制。

►村民無知嗆「火化會傳染」！7旬翁扛染疫妻遺體...無助蹲路邊哭

►印度又增近38萬確診！全境飆破1800萬人染疫 美國籲公民速離境

►兒子女婿「夾屍三貼」20km！印度救護車狂缺 機車載亡母送火葬場

Dyson無線吸塵器「特價9799元」 買一送四超划算！