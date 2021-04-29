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偷吃小姨子！他連轟4槍斃了「懷胎8月孕妻」　驚悚畫面曝光

記者吳美依／綜合外電報導

印度新德里27日上午發生可怕凶殺案。34歲的瓦西姆（Mohammed Wasim）趁著孕妻坐牢期間，與小姨子蕾亞娜（Rihana）發生婚外情，明知懷胎8個月的妻子假釋出獄，卻不聞不問。他和太太為此發生口角後，竟偷偷帶著2把手槍，前往老婆娘家，連轟4槍射殺太太，犯案過程都被監視器捕捉下來。

影片中，瓦希姆似乎正和妻子莎娜（Shaina）談話，下秒卻掏出手槍開火，擊中無辜年輕男子沙哈達特（Shahadat），緊接著又將槍口瞄準太太，未料突然卡彈。他趕緊換把手槍，趁著太太查看沙哈達特傷勢時開槍，冷血殺害妻子。

根據監視器畫面，瓦希姆從容地在現場調整彈匣，逗留大約七分鐘才離去。雖然現場多達數十人目擊慘案，卻沒有一個人敢上前阻止。

《印度時報》等外媒報導，2名傷者送醫時都陷入昏迷，29歲的莎娜不幸死亡，無辜的沙哈達特仍在接受搶救中。警方表示，瓦西姆不久後便來到警局自首，而他們仍在調查蕾亞娜與此案的關聯。

據悉，莎娜1年前嫁給第4任丈夫瓦西姆，不久後就因販毒入獄，24日預產期將近才獲假釋。她出獄後發現丈夫完全無意聯絡，氣得威脅要找第3任丈夫（Sharafat Sheikh）「給他一點教訓」，未料竟遭親夫謀殺身亡。

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