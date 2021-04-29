印度又增近38萬確診！全境飆破1800萬人染疫　美國籲公民速離境

▲印度新冠災情慘重，空地被拿來建置臨時火葬場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度疫情迄今未見趨緩，依據29日最新統計，過去24小時新增37萬9257例確診、3645人死亡，再度創下紀錄。如今印度已是全世界確診案例數飆升最快的國家，美國國務院已針對印度調升旅遊警示，要求美國公民盡速離開印度。

新德里電視台（NDTV）報導，印度過去一週當中，每天新增確診個案數均超越30萬人，境內醫院人滿為患，床位、醫用氧氣、抗病毒藥物全數嚴重短缺，火葬場必須處理燒不完的遺體，甚至還要利用空地作為臨時火化區。

▲▼許多染疫者呼吸困難，趴躺車上、地面等待接受氧氣治療。（圖／路透）

依據29日最新統計，過去24小時新增37萬9257例確診、3645人死亡，使得染疫數突破1800萬例。

美國現已針對印度發布第4及旅遊警示，呼籲美國公民不要前往印度旅行，或在安全的狀態下盡速離開印度。國務院表示，美國與印度每日仍有14個直飛航班，另有途經歐洲的航班。