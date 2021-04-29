「OB嚴選」逃漏稅2700萬　女董王蘭芳認罪捐款獲緩刑

▲「OB嚴選」董事長王蘭芳涉嫌逃漏稅，於審理中坦承犯行、同意捐款，北院29日判她緩刑2年。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

知名電商「OB嚴選」創辦人王蘭芳，涉嫌為壓低營業稅，長期向虛設行號、交易廠商買進貨發票，自2011累計至2017年間，逃了2700多萬元營業稅，檢方調查後，依《稅捐稽徵法》起訴王女及公司成員；王女於審理中認罪，北院29日判她5年徒刑、緩刑2年，並須以個人名義捐80萬給公庫、法人名義捐150萬。

OB嚴選創辦人王蘭芳從兼職網拍業者起家，根據官網介紹，王女從小眾的大尺碼市場切入，進而推出全尺碼衣著，2004年以Orangebear品牌站穩拍賣市場，2011年再創OB design品牌，並成立OB嚴選購物網站，開始跨界與模特兒經紀公司等各產業知名品牌合作，還進軍實體店面。

因為OB商品價格親民，很快就獲得亮眼銷售成績，但疑因大多數貨物都是從大陸進口，無法開具統一發票，王就向8間虛設行號購買假的統一發票，佯稱進貨成本來扣抵稅額，藉此逃漏2011年到2014年營業稅達1424萬元，到了2016年、2017年間，又向進貨廠商購買假發票，藉此逃漏稅1300多萬元。

「OB嚴選」於事件爆發後，發新聞稿向社會大眾及消費者道歉，坦承在企業快速成長中，對法律不熟悉觸犯稅法，董事長王蘭芳除坦承犯行外，也已向四大會計事務所諮詢，未來將建立完整的會計稽核及內控制度；同案另3名被告，也因同意捐款條件，於29日一併獲判緩刑。

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