妻變心想要分居！男食物偷放老鼠藥　意外毒死「喝母奶」3個月兒

▲男想毒殺妻子,卻連帶害死兒子。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

巴西一名男子因為妻子要求分居,竟然偷偷在食物中放老鼠藥想要毒死對方,雖然成功毒死妻子,卻讓還在喝母乳的3個月大兒子跟著身亡,親友後來發現這對母子離奇失蹤,報警後才讓整起案件曝光,他被控犯下殺人罪、棄屍和隱匿案情等罪。

居住在伊塔佩馬(Itapema)的36歲男子路易斯(Luiz Edivaldo de Souza),被控去年9月下毒殺害36歲妻子喬西爾(Josiele Lopes)與意外毒死男嬰。警方表示,喬西爾與小兒子去年9月15日突然失蹤,警方一周後在距離家中約118公里的里奧杜斯塞德魯斯(Rio dos Cedros)樹林中找到遺體。

警方指出,路易斯在妻子失蹤期間,還使用對方手機和家人傳訊息,想要隱藏對方已經身亡的真相,犯案的動機可能與妻子要求分居有關,因為案發日剛好是死者要搬離家中的最後一天。路易斯去年10月被控殺人等多項罪行,本周法院裁定,本案將在他的家鄉伊塔佩馬開庭接受陪審團審判,目前尚未確定開庭時間。



