妻變心想要分居！男食物偷放老鼠藥　意外毒死「喝母奶」3個月兒

▲男想毒殺妻子，卻連帶害死兒子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名男子因為妻子要求分居，竟然偷偷在食物中放老鼠藥想要毒死對方，雖然成功毒死妻子，卻讓還在喝母乳的3個月大兒子跟著身亡，親友後來發現這對母子離奇失蹤，報警後才讓整起案件曝光，他被控犯下殺人罪、棄屍和隱匿案情等罪。

居住在伊塔佩馬(Itapema)的36歲男子路易斯(Luiz Edivaldo de Souza)，被控去年9月下毒殺害36歲妻子喬西爾(Josiele Lopes)與意外毒死男嬰。警方表示，喬西爾與小兒子去年9月15日突然失蹤，警方一周後在距離家中約118公里的里奧杜斯塞德魯斯(Rio dos Cedros)樹林中找到遺體。

警方指出，路易斯在妻子失蹤期間，還使用對方手機和家人傳訊息，想要隱藏對方已經身亡的真相，犯案的動機可能與妻子要求分居有關，因為案發日剛好是死者要搬離家中的最後一天。路易斯去年10月被控殺人等多項罪行，本周法院裁定，本案將在他的家鄉伊塔佩馬開庭接受陪審團審判，目前尚未確定開庭時間。

