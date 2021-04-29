拜登向中國表明：將維持印太強大軍事存在！　但未提及台灣香港

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登於台灣29日上午9時發表首次國會演說，除了提及新冠防疫、就業計畫之外，首個提及的國家就是中國，強調美國正與中國競爭當中，將持續維持在印太地區的強大軍事存在，猶如北約組織（NATO）在歐洲一樣。

拜登稍早在外交議題方面談及美中，直指雙方處於競爭關係，也向中國國家主席習近平說「美國將在印太地區保持強大軍事存在，猶如北約與歐洲」，但並非尋求衝突，而是防止衝突發生。

Standing ovation when Biden says he told Pres Xi that the US will maintain a strong military presence in the Indo-Pacific "not to start a conflict, but to prevent a conflict. — Kylie Atwood (@kylieatwood) April 29, 2021

「我們正處於歷史上一個巨大轉折點」，拜登說明美國就業計畫的動機及氣候變遷相關議題時提到，「但我們不能停下來，我們正與中國和其他國家競爭，以贏得21世紀的勝利。」他也指出，美國並不支持侵犯人權和對民主自由的攻擊，但並未提及台灣、香港相關話題。

在整場演說之中，另個被提及的國家正是俄羅斯，因拜登政府以俄羅斯干預美國2020年總統大選、針對SolarWinds發動網路攻擊等事件祭出制裁。

拜登在演說時說，「我已經向俄羅斯總統普丁明確表示，儘管我們不尋求（衝突）升級，但如果他們的行為被證實是真的，他們的行為將會有後果」，但同時強調如今是緩和雙方關係的時刻，「在符合共同利益的情況下，我們也可以進行合作。」

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