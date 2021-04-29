美國會史上首次！總統同框「2名女性」　性別平等跨大步

▲美國總統拜登在美國時間28日晚間發表首次國會演說。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登於當地28日晚間（台灣29日上午）首度赴國會發表演說。值得一提的是，就在此一場合，總統後方首次出現副總統與眾院議長皆是女性的場景，也就是美國首位女副總統賀錦麗（Kamala Harris）及眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。外媒形容，這是美國追求性別平等方面的一大進展。

綜合CNN、衛報報導，賀錦麗及裴洛西並肩站在國會的這一幕，凸顯美國在追求性別平等方面取得進展，即便拜登的形象仍是「老白男」，但與上屆川普政府相比已有所不同。

依據外媒捕捉到的畫面，在拜登發表演說期間，賀錦麗與裴洛西2人多次起立鼓掌，這也是裴洛西過去出席川普國會聯席演說時，基本上會避免的動作。

裴洛西2007年至2011年擔任眾院議長一職，在民主黨2018年期中選舉扳回一城後，在2019年重返議長之位，如今隨著賀錦麗坐上前副總統彭斯的位置，國會也出現歷史性一刻，也就是美國副總統與眾院議長均為女性的畫面。

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