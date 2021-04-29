變種病毒害慘印度！鄰國急關邊境　美送出「27億物資+2千萬疫苗」

▲新的變異病毒株出現後，第2波新冠疫情再次席捲印度。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著第2波新冠疫情再次席捲印度，附近的幾個國家也出現病例數激增的現象。為了防止病毒再次擴散，與印度接壤的國家緊急關閉邊境，並祭出旅遊禁令，勢要擋下新冠肺炎。為了協助印度度過難關，美國近期將為他們送去超過1億美元（約新台幣27.85億元）的物資與2000萬劑AZ疫苗。

綜合路透社與CNN報導，印度自3月下旬發現新的變異病毒株後，疫情就不斷升溫，目前每3天就通報約100萬宗新增確診病例，截至28日為止，其死亡人數已破20萬大關。嚴峻的疫情將醫療體系推向崩潰邊緣，醫院床位早已爆滿，氧氣也已耗盡，許多病人只能在家裡、救護車和診所外等待死亡。

▲巴基斯坦派軍協助實施新的新冠政策。（圖／達志影像／美聯社）

宛如人間煉獄的場景在印度各地不斷上演，也讓與印度接壤的國家緊急關閉邊境、頒布旅遊禁令，勢要將變種病毒擋在國門外，也避免病毒隨著人民往來擴散。科學家現在仍在對印度的變種病毒進行基因組測序，但這也同時代表了人們對於變種病毒的風險與傳染性仍一無所知。

▲印度氧氣瓶供不應求，美國將在近期送出超過1億美元的物資，以協助該國度過難關。（圖／路透）

美國白宮28日宣布，近期將為印度送去價值超過1億美元的物資，以協助該國度過難關，這些物資包括了1000個氧氣瓶、1500萬個N95口罩和100萬個快篩試劑盒。此外，美國也將為印度送出自己庫存的2000萬劑AZ疫苗。

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