下課忘關視訊！男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝...她表情超厭世

▲男老師與妻子親熱的畫面全被學生看光光。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一間天主教學校日前發生一起尷尬的「網課慘案」，一名老師在下課後忘了將視訊鏡頭關閉，就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣，吸吮對方的雪乳。然而整個畫面全都被還沒下線的學生錄下，隨後該段影片便在網路上瘋傳，更有網友搞笑回應，師母的臉看起來一點都「不享受」。

根據《每日郵報》報導，受到新冠疫情影響，各國開始實施封城或是進入緊急狀態，許多學校也配合政策改以線上授課的方式上課。然而哥倫比亞卻有一名天主教學校的物理老師帕拉斯（Ruben Dario Parras）在課堂結束後，忘記關上視訊鏡頭，也沒有確認學生是否全都下線，就開始做出「不雅舉動」，而這段尷尬畫面更被學生給拍下，並上傳至網路，瞬間引發熱議。

▲女方表情超厭世，意外已起網友討論。（圖／翻攝自推特）



從學生側錄的影片中可以看到，帕拉斯的妻子穿著白色的小可愛走進房間，隨後帕拉斯竟突然掀起妻子的小可愛，埋頭吸吮對方的豪乳，絲毫都沒有發現羞恥畫面早已經透過直播畫面流傳出去，經過數秒後，他才滿足地將妻子衣服拉下，微笑目送對方走出房門。

帕拉斯的學生看到後嚇得不斷驚呼，隨後則是放大畫面，並拿起手機將這個荒唐畫面拍攝下來。據悉，帕拉斯的學生年僅16至17歲，影片曝光後，學校也開始針對此事展開調查，而帕拉斯則是出面道歉稱，「自己絕非故意。」

此外，在畫面中，相對於帕拉斯激情難耐，妻子的厭世表情更是引起討論。有網友直言，「看到他老婆的臉，我感到很難過。她一點反應都沒有。」