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3歲女童熱天悶困車上！　5小時後嬤才驚覺「忘記帶她下車」

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3歲健康女童因為阿嬤一時疏忽，獨困車內身亡。（示意圖與當事人無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名59歲的年輕阿嬤日前帶3歲孫女出門，卻在回家後忘記孫女還在車上，竟然自己熄火下車，渾然不知把孫女留在了車內，直到5小時後才猛然驚覺，趕緊到車內找回孫女，但已經太遲了，發現她時已經不省人事。

根據馬來西亞《中國報》報導，意外在本月25日下午1點於馬國烏魯地南區雙溪地南發生，當日下午該名阿嬤在女童和女童姐姐前往雙溪地南一所學校，於1點左右放女童姐姐下車後便開車返家，結果回到家竟忘了後座還有3歲的小孫女，阿嬤竟然直接熄火下車鎖門。

當天傍晚6點，女童母親發現女兒不在家，出門尋找女兒的身影卻一無所獲，這時阿嬤才猛然想起孫女可能還在車上，趕緊打開車門便看見孫女躺在後座座位下，已經沒有意識。

女童立即被送醫搶救，但最終仍回天乏術。警方表示解剖結果顯示死者生前身體健康，身上無虐待造成的傷痕，醫師證實為受困車內中暑過久導致死亡。

警方援引2001年兒童法令調查本案，即父母和監護人疏於照顧孩子，導致孩子暴露危險情況，一旦罪成最高刑期不超過20年，罰款不出過5萬令吉（約新台幣34萬元）。

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