印度實際確診估達5.3億人！　WHO：檢測能力不足才嚴重低估

記者張靖榕／綜合外電報導

印度近來疫情爆炸，周三（28日）連續第8天突破30萬例確診，當日則是逾36萬人染疫，確診及死亡數雙創新高。2019冠狀病毒（COVID-19）變種病毒株「B.1.617」在印度境內肆虐，WHO專家警告，印度檢測能力不足而有嚴重低計感染人數的情況，實際確診病例可能是官方統計的20至30倍，實際病例可能高達5.3億。





▲印度確診及死亡數雙雙飆高。（圖／路透）

印度28日新增36萬人染疫 ，單日突破3000死，成為疫情以來新高點，此前專家估計數周內印度可能會增至每日逾40萬人染，死亡人數也會隨之攀高。WHO表示，最早在印度發現的變種病毒株「B.1.617」，至少已在17國境內出現，上傳該病毒序列的多來自印度、美國、英國和新加坡。

▼印度救護車內一次滿載22具遺體 。（圖／翻攝自推「@thakkar_sameet」）





▲印度待火葬人數多，必須在空地臨時搭建柴堆助火化。（圖／路透）

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，印度平均確診率約為15％，德里等城市可能達到30％或更高，代表其實有更多人染疫，只是因為病毒檢測能力不足才未被發現，因此估計實際確診病例會是官方統計報告的20至30倍，全國可能多達3.5億至5.3億人確診，佔印度總人口的25％至38％左右。

WHO將B.1.617列為「引關注變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「引疑慮變種」（variant of concern）。「引疑慮變種」的標籤會意味著B.1.617比原始病毒更危險，例如它可能更易於傳播、更致命，或使疫苗無法發揮作用。