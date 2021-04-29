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日本鹿兒島居民熱烈歡迎台灣貴賓：和迎接東奧聖火一樣重要

▲▼日本鹿兒島居民迎台灣貴賓 如迎東奧聖火般緊張。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲鹿兒島群眾熱烈歡迎駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

文／中央社記者楊明珠28日專電

駐日代表謝長廷日前造訪日本鹿兒島縣，贈送台灣鳳梨給該縣2個東京奧運的台灣隊接待城市。27日是東奧聖火開始在該縣傳遞的日子；但有當地居民說，迎接謝長廷也很重要。

謝長廷率領駐日官員26日從東京出發前往鹿兒島縣，他當天傍晚在鹿兒島市舉行贈送台灣金鑽鳳梨給鹿兒島縣的大崎町和龍鄉町，感謝這兩町登記為東京奧運暨帕運台灣隊接待城市。

謝長廷26日上午抵達鹿兒島機場後，受該縣伊波市市長橋本欣也之邀，視察曾木瀑布，得知28日下午，東奧聖火傳遞的路線，就是在他正行走的曾木瀑布公園廣場路。一路有很多志工拉起歡迎謝長廷一行的大橫幅，並揮舞著中華民國國旗和日本國旗。

這兩天在鹿兒島所到之處，都有國旗，從旅館到山上的餐廳、海洋的船舶都可見青天白日飄揚，事實上這面國旗在日本是敏感的，多少都會面臨壓力，甚至港口的工會也説會收到警告，但是友台的熱情讓他們忘了畏懼，這點熱情和精神讓我們很感謝。

謝長廷發佈於 2021年4月27日 星期二

謝長廷27日抵達下榻位於鹿兒島市的城山大飯店，看到飯店外高掛中華民國國旗，飯店內也有國旗圖樣的迎客電子看板。

他28日一早從飯店出發前往碼頭，要搭船前往大隅半島的鹿屋市訪問。碼頭有一群「鹿兒島港觀光郵輪歡迎團隊的志工揮舞著中華民國和日本的國旗歡迎。

鹿兒島縣的僑領、僑委會僑務顧問陳怡如表示，這群志工每當有觀光郵輪到港、離港時在岸邊揮旗、表演等，歡迎來自世界各地的郵輪遊客，目前志工總共有2700多名。

她說，力挺台灣的志工為了歡迎台灣遊客，起初揮舞中華民國國旗會遭到中國人干擾，但志工們覺得台灣遊客很親切、可愛，所以仍設法拿到國旗迎接或歡送台灣遊客。

這兩天訪問鹿兒島有兩個拜會行程，一是與該縣塩田知事會面，二是見證屏東縣議會與鹿兒島縣議會的合作備忘錄簽訂儀式。我上次來鹿兒島是兩年多前，塩田知事是去年上任，中間曾經有視訊見面，這次特別正式拜訪。雖然因為新冠肺炎疫情影響，很多實體交流中斷，但...

謝長廷發佈於 2021年4月28日 星期三

謝長廷一行搭船離岸，在海上可看到3艘漁船懸掛著祈祝豐收的大漁旗，其中一艘懸掛一幅大大的中華民國國旗，3艘漁船在海上進行歡迎謝長廷一行的環繞航行，並引導船隻前往參觀海上的紅甘魚養殖場。

謝長廷搭船抵達鹿屋市的渡船口時，見到前來迎接的「陣頭」，包括頭戴紅甘魚頭套、身穿玫瑰吉祥物服裝的民眾在內，很多人熱情揮舞著中華民國國旗和日本國旗，並用中文高喊「歡迎」。

漁民們也在岸邊備妥紅甘魚生魚片和炸蝦招待。謝長廷品嚐生魚片後大讚很甜美。他緊接著被催促上車前往號稱日本面積最廣、栽種3萬5000株玫瑰的鹿屋玫瑰園，植下名為「南方希望」品種的玫瑰。

行程緊湊，謝長廷一行搭車來到可眺望錦江灣的霧島之丘公園。午餐時間，鹿屋市市長中西茂前來一家有知名黑豬肉美食的餐廳歡迎謝長廷一行。中西因為上午東奧聖火傳遞在鹿屋商工會附近舉行，這天相當忙碌。

「大隅觀光未來會議」公司的主管原添耕作表示，雖然迎接東奧聖火傳遞很重要，但迎接台灣的貴賓謝長廷也很重要，鹿屋市民懷著緊張的心情接待，看到謝長廷一行似乎很開心，他感到很高興。

他期待2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情平息後，台灣民眾能來鹿兒島縣，搭觀光船可欣賞櫻島活火山、參觀餵食紅甘魚，還可品嚐海鮮。

原添與其他力挺台灣的鹿兒島民眾一樣，自製小幅的中華民國國旗和日本國旗帶在身上，遇到謝長廷一行就立刻揮舞旗子。

鹿兒島縣的大崎町、龍鄉町登記為東奧台灣招待城市，謝長廷26日晚間特別在鹿兒島市的自治會館贈送台灣金鑽鳳梨給這兩町。為了力挺台灣，龍鄉町特別拍製町民揮舞中華民國國旗喊「加油」的影片。

謝長廷被媒體問到，看到許多鹿兒島民眾揮舞國旗是否很感動時答說：「感動要藏在心裡，否則又要被說成是『助日』。」他在臉書（face book）寫道：「事實上，這面國旗在日本是敏感的，多少都會面臨壓力」、「友台的熱情讓他們忘了畏懼，這點熱情和精神讓我們很感謝。」

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