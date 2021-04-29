1輛救護車塞滿22具遺體！　1張圖道盡印度醫院慘狀

▲印度火葬場連日火化染疫身亡者遺體。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎疫情重創印度，連續一週平均單日通報超過30萬例確診，染疫死亡人數也突破20萬人，運屍車、火葬場都已經不堪負荷。印度近日一張救護車上塞了22具遺體的照片在網路上被瘋傳，讓人看了不敢置信，相當心痛。

根據印度報業托拉斯（Press Trust Of India）報導，哈拉施特拉邦的阿姆貝喬蓋（Ambajogai）的史瓦米鄉村政府醫學院（Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical College）25日要將遺體送往火葬場，但因為救護車實在不夠用，只好把22具遺體塞進一輛車內一併載去。

22 covid dead bodies in one single ambulance pic of Beed district Maharashtra.



Tax Payers money wasted on self PR insted of health infrastructure.



Karun Dhakvla @OfficeofUT Shame On You & Your Governance !!! pic.twitter.com/HNJXqOU26c — Sameet Thakkar (@thakkar_sameet) April 27, 2021

▲1輛救護車上被塞了22具遺體。（圖／翻攝自推特／@thakkar_sameet）



院長蘇克（Dr Shivaji Sukre）指出，他在上月17日就通報地方政府提供額外3輛救護車，去年碰上第一波疫情時，醫院還有5輛救護車可用，之後就有3輛被除役，「而且其他地區的染疫死者也會送來我們這，因為他們沒有空間冷藏大體」。