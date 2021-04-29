養老院1年68死全是「心臟衰竭」！　失智老人生前授權轉移所有財產

▲希臘養老院涉嫌虐待老人、非法轉移住戶名下資產及偽造死亡證明。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

養老院的管理與幼兒園存在相似處之一，便是時常有虐待或不當管理等情事發生，希臘克里特島（Crete）上一處養老院，自去年1月自今年，該養老院入住的老人裡共有68人死亡，且死因同為心臟衰竭。希臘警方日前回應已介入調查，並發現養老院存在疑似虐待情況，還有不當藥物治療、誘導老人簽下放棄名下財產的授權等，疑似背後有犯罪集團運作。

路透社報導，養老院座落於克里特島北部臨海的美麗城市哈尼亞（Chania），然而在海天盡皆美景的城市中，卻密布著疑似虐待老人的疑雲。一名女子將老父親送進該所養老院後，老父在去年過世，死因為心臟衰竭，卻沒有進一步的細節。女子之後發現該養老院許多老人的死因皆為心臟衰竭，且都由同一名醫師開立死亡證明，讓她對父親真正的死因以及養老院的管理單位起疑，決定通報警方。

檢警展開調查後於上周五（23日）表示，向養老院要求調閱去年1月1日至今年12個月內，所有在期間死亡的老人資料後，發現68名至72名已故老人死因皆被列為心臟衰竭，卻沒有其他詳細細節說明。

《希臘報導者》（Greek Reporter）指出，死者的親屬紛紛表示，他們都被告知家人是因心臟衰竭死亡，但懷疑養老院有所隱瞞，警方為查明死因，還將一名已故11個月的老父「開棺驗屍」。當地媒體訪問到其中一名曾在該院工作的員工表示，他在2020年進入該院工作，發現住戶死亡頻率很高，曾有14人在一周內陸續死亡。

此外根據當地媒體指出，警方也在調查中發現至少有一例罹患失智症的老人在生前被要求簽署授權書，放棄名下房地產及其他財產，並將財產「悉數轉移給一所教堂，同時該名老人在短時間內就發生2次中風。」養老院也同時涉及虐待老人，刻意不給予適當藥物，或餵食非必要的精神藥物以「方便院方管理」。

養老院代表律師斯伐基歐塔基斯（Ioannis Sfakiotakis）對此在臉書發文，斥責警方和已故老人的家屬的指控均不屬實，而且完全沒有證據之稱；他指出警方今年3月已經突襲搜索該處養老院，但並沒有發現任何不法之處。院方則對檢警的指控表達驚訝和憤怒。