美軍九大司令連署前所未見！　促解密情報對抗中俄「惡意行徑」

▲美國近年對中國在全球威脅有所警惕。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國情報首長表示，美軍9位四星上將司令發出罕見的緊急呼籲，要求在對抗俄羅斯及中國的資訊戰上給予協助後，情報首長們正設法解密，並公佈更多關於兩國惡意行徑的情報。

美國政治新聞網站Politico獨家報導，美軍9位司令去年簽署備忘錄，送交當時的代理國家情報總監（DNI）馬奎爾（Joseph Maguire），懇請情報機構提供更多可以公開的證據，以對抗中俄的「惡意行徑」。

這份備忘錄是由美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）上將籌劃，簽署的還包括當時的美國太空司令部司令芮孟（Jay Raymond）將軍，以及歐洲、非洲和拉丁美洲等區域和特種作戰司令部的司令。芮孟目前是美國太空軍司令暨參謀首長聯席會議成員。

多名知悉這份備忘錄的政府官員指稱，美軍11位四星上將作戰司令中就有9位簽署，且其中8人是現役，幾乎是前所未聞，突顯美軍高層不尋常的警惕程度。僅美軍中央司令部及網戰司令部司令沒有簽署。

這些司令指出，俄中兩國採取許多令人擔憂的行動，包括試圖破壞美國與盟邦的關係，並且侵犯其他國家的主權，這意味情報界必須採取更多行動，向全球展示俄中兩國當前惡行。