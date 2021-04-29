「電話都打不通…」印度染疫記者「死亡直播」推特求救　超震撼

▲印度疫情大爆發，許多醫院已經處在醫療崩潰。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印度新冠肺炎疫情大爆發，連日新增確診人數突破30萬人，一位居住在北方邦（Uttar Pradesh）染疫過世的記者 Vinay Srivastava ，他生前在推特上發出的求援的訊息，就宛如「死亡過程全紀錄」的文字直播。

65歲的印度記者 Vinay Srivastava在16日發布的推文寫到，「我今年65歲，感染了COVID-19。患有脊柱炎，血氧濃度已降至52。現在所有醫院和醫生的電話都打不通」。這時 Vinay Srivastava距離死亡還有20小時。

北方邦的新聞發言人 Shalabh Mani Tripathi 在推文中回應，「請提供完整資訊」。這時 Vinay Srivastava距離死亡還有2小時30分。

Vinay Srivastava回應，「我的住址是……，電話是……，我現在血氧56，患有脊柱炎，我的新冠症狀已有3天，檢測報告後天能拿到。請問接下來我該做什麼？」。這時 Vinay Srivastava距離死亡大約2小時。

▲印度記者在推特上寫下染疫求救過程，宛如死亡全紀錄。（圖／翻攝自 Vinay Srivastava twitter）



Vinay Srivastava接著發推文，「現在我的血氧31了，還有人能來救我嗎？」。這時 Vinay Srivastava 距離死亡還有1小時15分。

接著一位關注 Vinay Srivastava動態的網友發推特表示，「他（ Vinay Srivastava ）已經死了，印度北方邦的政府也死了。」

據了解，在印度當地如果要接受新冠肺炎治療，必須出示確診報告，不過 Vinay Srivastava還來不及取得確診報告，就遭到3家醫療機構，以沒有出示證明，而且也沒有床位為由拒絕治療。

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