影／雙北建案公設比飆高　花敬群戰立委：你不坐電梯、不爬樓梯？

記者徐政璿／台北報導

國內建案公設比動輒超過3成以上，引發外界爭論。民進黨立委高嘉瑜28日在立法院內政委員會質詢時表示，現在一堆公設都衝破35%，內湖甚至出現52%的高公設，要內政部檢討；不過，內政部次長花敬群回擊指出，有公設其實很正常，只是少部分需要檢討，「沒有機電、電梯，妳上樓用飛的嗎？」

立法院內政委員會28日邀徐國勇、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修列席，專題報告「建築物公設合理化、透明化及建物登記簿謄本、實價登錄系統揭露事項配合改善作為」，並備詢。

高嘉瑜在質詢時，聚焦在實坪制，她抨擊全世界大家都在實坪制只有台灣不是，香港、中國都要取消公設計價，都要走向實坪制，人家都要檢討改善，我們還不改善。

花敬群則說，實坪制是台灣我們自己在講的，全世界各國有不同登記制度，他對高嘉瑜所講的實坪制不是很清楚，而且應該不是全世界都是這樣。

高嘉瑜追問，不然哪個國家公設要花錢買？花敬群則回，沒有任何一個國家說公設不用錢，絕對沒有，大家賣房子就是把室內面積跟外在環境包裝在一起多少錢。

高嘉瑜再反擊，哪個國家賣房子公設要計價？每個國家所賣的面積計價的就是實際居住面積。花敬群對此表示，你去問日本人美國人法國人都一樣，沒有一個國家是實坪計價，委員這樣是把世界趨勢扭曲。

高嘉瑜砲轟，「是我扭曲還是你跟世界平行時空？」花敬群則強硬回擊，「是妳把世界趨勢扭曲了」、「妳說的實坪制跟我們不一樣，平行時空啊！」

高嘉瑜再揭露，事實上，在民國98年，監委就糾正內政部關於房屋虛坪灌水的議題，導致民眾花大錢買公設，應該針對這部份檢討，這件事從98年到現在，內政部放任的作法有疏失。

高嘉瑜也說，她去年質詢就提到公設灌水，「你（指花敬群）當時說公設是活生生長在那」，難道都要消費者買單？花敬群回應，「妳不坐電梯妳不爬樓梯嗎？」

高嘉瑜接著說，「你不是要檢討灌水現象？」花敬群再解釋，「不是正在檢討了嗎？」少部分公設有爭議，需要合理檢討，但不要一竿子打翻一船人。

針對高嘉瑜質疑內政部放水，花敬群則說，制度要合理化，讓大家用合理的方式去蓋房子，不能都怪罪內政部放水，這樣是很片面的扭曲，地方政府也要擔負一定責任，大家一起來改。

高嘉瑜再抨擊，現在一堆公設都衝破35%，內湖甚至出現52%的高公設，要內政部檢討公設爭議。花敬群則回應，「消費者不要去買就好了」；高怒嗆，消費者有時候是被逼著買，花表示，「哪有這種事，房子那麼多！」

質詢尾聲，高嘉瑜表示，法律上對「公設比」是否會有名詞定義？例如機電、消防設備政府雖給予免計容積，但建商都算入公設而且計價，但是民眾會認為是這些市政府送給你的。

花敬群反駁，為什麼會是送？這樣講不對，你家沒有機電要怎麼坐電梯？不要把正常的東西說得很惡質，沒有機電、沒有電梯，上樓用飛的嗎？不是送的，是使用者付費，不要隨便講，這樣很難討論。

▼高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）

