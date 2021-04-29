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每分鐘2人死於新冠！　陸學者：印度正經歷「社會超級大倒退」

▲▼印度死者親人身穿防護衣參加葬禮。（圖／路透）

▲印度死者親人身穿防護衣參加葬禮。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

印度過去24小時新增37萬9257例確診，世衛組織更宣稱實際染疫恐達5億人。有大陸學者近日撰文表示，過去一年，西歐、美國、南美都曾成為疫情的「風暴中心」，但印度不能被稱為風暴中心而是「超級風暴中心」，且極有可能掀起一場「新世紀以來最嚴重的人道主義危機。」

根據世界衛生組織統計指出，印度的檢測能力不足而有嚴重低估感染人數的情況，實際確診病例可能是官方統計的20至30倍，也就是說，印度全境恐怕有超過5.3億人染疫，而單日3645人的死亡案例更意味著「每分鐘就會2人死於新冠」。

▲▼ 印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

▲印度火葬場處理大量火化遺體。（圖／路透）

大陸學者「吳教授」近日以《印度，正在經歷一場社會超級大倒退》為題發表對印度疫情的看法。他撰文表示，僅過去一周，印度新增超過200萬確診病例，這是什麼概念？新冠疫情流行一年多，印度僅用一周時間「就占到了全球總確診病例的12%」，而且疫情同樣嚴峻的美國，新增確診最多的時候也就30萬例左右，且前期經過震盪達到30萬例後快速下降，但印度的新增確診曲線是，達到30萬後還在指數級上升，新增確診峰值能到多少呢？60萬例？90萬例？沒有人知道。

▲▼ 。（圖／翻攝自今日頭條）

▲印度和美國單日確診數比較。（圖／翻攝自「吳教授來了」微信公眾號）

「吳教授」表示，從2020年初疫情大爆發，已經有無數國家的醫療體係被擊潰，其中就包括超級大國美國，義大利、法國等老牌資本主義國家，及巴西等新興國家，但是這些國家在挺過疫情的第一波巨浪後，通過國家機器的強力動員，在隨後的疫情反彈中，醫療體系勉勉強強算是抗住了，但印度完全不同，它的醫療體系在疫情的反彈中被徹底擊潰、擊穿、擊毀。

他舉例，對於一位運氣比較差的印度新德里確診病患而言，他有可能在人生的最後時光裡遭受到連續的無助：醫院人滿為患不接收，接收後缺醫少藥；不幸病逝，但遺體火化還需要排隊，火葬場煤炭供不應求只能改用木柴，然後木柴價格暴漲，最終，家人可能迫不得已在戶外停車場自行將其火葬。

他指出，人口基數大、醫療條件差、居民不服從、政府能力差，全世界有無數國家可能具備這四大因素中的一個或兩個，但能夠把四個都聚齊的，也就只有印度了，在這疫情超級巨浪無情的拍打下，印度經濟社會大倒退已經沒有多少懸念。

「吳教授」最後總結，印度的所有這些警訊，是全世界任何一個「風暴中心」都不曾出現過的嚴峻情況，所以它理所當然是一個疫情的「超級風暴中心」，而且極有可能引發新世紀以來最嚴重的人道主義危機。

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲印度疫情慘烈。（圖／路透）

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