拜登喊「2030年減碳50％」超狂！環保神器愛地球　這1步最容易忘

▲美國總統拜登召開全球領袖視訊氣候峰會，並且做出減少碳排放量的大膽承諾。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登22、23日召開全球領袖氣候高峰會，獲得40名國家元首響應，透過視訊同框討論因應之道。他也做出「美國2030年減排50%溫室氣體」的重大承諾，引發各界矚目。podcast節目《宇宙人外信》就聊到，雖然各國領袖肩負重任，但人人都可成為拯救環境的「地球超人」，同時也介紹環境友善、環保餐具等英日韓文說法。

主持人Ethan提到，美國前副總統高爾（Albert Gore Jr.）透過紀錄片《不願面對的真相》，點醒世人關注氣候變遷，但此議題至今依然難解，且歷屆元首的態度也不盡相同。舉例來說，前總統川普就是典型的懷疑論者，與拜登宣布「美國2030年溫室氣體排放量將比2005年減少50至52%」，形成強烈對比。

主持人Ryan和隔壁老王對於氣候變遷「很有感」，長大後天氣越來越熱，台灣2016年還出現「平地下雪」的奇景，天氣越來越極端。隔壁老王的韓國朋友，也難以忍受越來越熱的夏天，只好全家擠在客廳，或者湧入圖書館等公共場所吹冷氣。

3位主持人也分享彼此的「環保小撇步」，包括最基本的資源回收、控制空調溫度、自備環保餐具或水壺等等。但Ethan和Ryan也坦言，他們都很容易忘記回家後清洗，這一點可說是「愛地球」之餘，必須花點時間適應或提醒自己的地方。

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